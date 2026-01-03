estos-son-los-equipos-de-la-liga-bbva-mx-con-riesgo-de-pagar-multa-por-cociente

A días de comenzar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , el sistema de cocientes sigue siendo un castigo financiero para los clubes con peores resultados acumulados, ya que los obliga a desembolsar millones de pesos al finalizar la temporada.

De cara al torneo que está por comenzar, solo 4 equipos aparecen nuevamente en la zona de riesgo. A pesar de los intentos de reestructuración y refuerzos durante el último mercado de verano, los números no les favorecieron tras el Apertura 2025 y ahora deberán disputar cada jornada con la presión de mejorar su promedio.

Los clubes que pelean por evitar la multa por cociente

Puebla, Mazatlán FC, Santos Laguna y Atlas son los equipos que llegan al Clausura 2026 con mayor riesgo de pagar la multa por cociente. La Franja ocupa actualmente el último lugar de la Tabla de Cocientes con 65 puntos en 85 partidos, lo que le da un promedio de 0.7647.

Por su parte, Mazatlán es penúltimo con un promedio de 0.8235 tras sumar 14 puntos en 17 encuentros recientes. En el caso de este plantel, el club disputará su último torneo en la Liga BBVA MX antes de que la franquicia sea sustituida por el Atlante a partir del verano de 2026. Sin embargo, esta situación no lo exime de pagar la multa si termina en una de las últimas posiciones del cociente.

Atlas y Santos Laguna, ambos pertenecientes a Grupo Orlegi, también se mantienen en la pelea por evitar el castigo económico. Mientras los Guerreros buscan estabilidad deportiva, los Rojinegros atraviesan un periodo de incertidumbre institucional ante la posible venta del club.

Por su parte, los Gallos de Querétaro, aunque tiene una ventaja de aproximadamente 30 puntos sobre Puebla, todavía no está matemáticamente a salvo de caer en zona de multa.

Liga BBVA MX: las multas que deben pagar los últimos lugares de la tabla

El reglamento de competencia de la Liga BBVA MX establece en su Artículo 24 las sanciones económicas para los 3 últimos lugares de la Tabla de Cocientes al finalizar la temporada 2025-2026. El club que termine en el último puesto deberá pagar 80 millones de pesos, el penúltimo 47 millones y el antepenúltimo 33 millones. Estos montos se destinan al Fondo de Estabilización de los Clubes.