Exclusiva: Esta fue la polémica con los futbolistas de El Salvador

El escándalo en la Selección de Futbol de El Salvador tomó un nuevo giro, ya que aparentemente sí jugarán el partido de esta noche contra Canadá correspondiente al Octagonal Final de la Eliminatoria Mundialista, a pesar de unas horas antes haber advertido que no se presentarían por problemas con la Federación.

El Salvador 0-2 México | Resumen | Octagonal Final Rumbo a Qatar 2022

El Salvador habla en exclusiva para Azteca Deportes

En entrevista exclusiva, Azteca Deportes pudo conversar con el reportero Francisco Torres del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador, quien explicó el motivo del conflicto que tiene en suspenso el encuentro de este miércoles en el Estadio Cuscatlán.

“Para el partido de la selección en Estados Unidos, viajaron prácticamente desde una semana antes, y los futbolistas tuvieron que comprar indumentaria para el frío de su propio dinero, la Federación no les dio nada, esto se filtró a un medio, el cual lo reportó como algo indignante”, dijo.

Desde aquí empezó el escándalo, ya que la Federación salió a desmentir estas acusaciones con un comunicado. Luego de sus encuentros de visita en territorio estadounidense y hondureño, la “Selecta” llegó hasta este lunes a El Salvador, en donde los dirigentes los encararon por haber revelado esto a la prensa.

El reportero Francisco Torres relata que el presidente de la Federación, Hugo Carrillo, regañó fuertemente a los futbolistas y los amenazó con temas económicos.

“Muy molesto, les dijo que lo que habían acordado en cuanto a premios, al inicio del Octagonal de la CONCACAF, quedaban cancelados y que la Federación no les iba a dar ningún premio. Los jugadores molestos, porque no es la primera vez, también en el proceso anterior al Octagonal, entonces publicaron el comunicado en el que dicen que no van a jugar el partido contra Canadá”, manifestó.

Sin embargo, tras toda esta revolución por parte de los seleccionados de El Salvador, de último momento apareció un nuevo mensaje desde el interior del grupo en el que afirman que sí se presentarán al duelo de hoy.

“Como grupo unido, hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos viva esta ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y nuestra afición. A pesar de tener estas lamentables acciones, que afectan la concentración y enfoque que requiera un partido de este nivel”, comunicaron los jugadores.

Por su parte, el presidente Hugo Carrillo salió a hablar en conferencia de prensa para aclarar el tema: “Le pido disculpas a la afición por la incertidumbre que se generó”. Aquí aseguró que hay buena armonía con los jugadores y que se compromete a pagar los premios que estaban acordados, además de afirmar que hubo una mala interpretación de los futbolistas y que ya se arregló esta situación.