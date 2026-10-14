Explota en redes: Gilberto Mora es el futbolista de la Selección Mexicana con más seguidores en Instagram

Hoy, 14 de octubre de 2026, el balompié nacional está de fiesta porque Gilberto Mora cumple 18 años. El joven mediocampista vive un presente de ensueño, potenciado por su reciente debut goleador con la Selección Mexicana en el partido amistoso frente a Colombia. Este hito lo ha puesto bajo todos los reflectores del mundo, impulsando su popularidad a niveles históricos para una promesa de nuestro balompié.

Actualmente, "Morita" ostenta 7.6 millones de seguidores, consagrándose como el jugador de México con más seguidores en Instagram. Este brutal crecimiento no solo resalta su talento dentro del terreno de juego, sino que, comercialmente, le abre un camino gigantesco en el mundo de las redes sociales, donde su inmenso alcance y engagement representan una mina de oro para las grandes marcas.

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Los futbolistas con más seguidores de la Selección Mexicana

El meteórico ascenso del joven talento ha revolucionado el entorno digital del Tri. Hoy en día, la lista de los seleccionados más mediáticos la encabeza el propio Gilberto Mora, dejando atrás en el ranking a figuras históricas y consolidadas como Guillermo Ochoa (ya retirado de México), Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Santiago Giménez, Alexis Vega y Julián Quiñones, quienes por años dominaron el panorama en redes sociales.



Gilberto Mora (7.6 millones): Con apenas 18 años y una enorme proyección hacia el futbol europeo, destronó a los veteranos tras su explosión mediática.

Con apenas 18 años y una enorme proyección hacia el futbol europeo, destronó a los veteranos tras su explosión mediática. Guillermo Ochoa (5.7 millones): El histórico guardameta, seis veces mundialista, ocupó el primer puesto durante años hasta ser superado recientemente por la irrupción de Mora; cabe recordar que Ochoa colgó los guantes tras la Copa del Mundo 2026.

El histórico guardameta, seis veces mundialista, ocupó el primer puesto durante años hasta ser superado recientemente por la irrupción de Mora; cabe recordar que Ochoa colgó los guantes tras la Copa del Mundo 2026. Raúl Jiménez (4.7 millones): El delantero sigue siendo uno de los atacantes mexicanos más seguidos a nivel internacional.

El delantero sigue siendo uno de los atacantes mexicanos más seguidos a nivel internacional. Julián Quiñones (4.0 millones): El atacante dio un salto importante en el ranking y ha visto un gran crecimiento en sus plataformas digitales desde su consolidación con la Selección.

El atacante dio un salto importante en el ranking y ha visto un gran crecimiento en sus plataformas digitales desde su consolidación con la Selección. Santiago Giménez (2.7 millones): El "Bebote" refleja en redes su gran arrastre y popularidad como goleador en el Viejo Continente.

El "Bebote" refleja en redes su gran arrastre y popularidad como goleador en el Viejo Continente. Edson Álvarez (2.5 millones): El actual capitán del Tri mantiene una comunidad muy sólida como referente indiscutible en el mediocampo.

El actual capitán del Tri mantiene una comunidad muy sólida como referente indiscutible en el mediocampo. Alexis Vega (2.2 millones): Se mantiene como uno de los perfiles más mediáticos de la Liga MX dentro del combinado nacional.

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Con 18 años, Gilberto Mora busca el sueño europeo

Hasta hoy, Gilberto Mora no podía ser fichado ni registrado oficialmente por ningún club del Viejo Continente debido al Artículo 19 de la FIFA, el cual prohíbe las transferencias internacionales de menores de edad para evitar el desarraigo, y donde las excepciones (como el pasaporte comunitario o la mudanza familiar) no aplicaban para el mexicano, limitando a los equipos europeos a firmar únicamente preacuerdos o invitarlo a campamentos de entrenamiento sin validez de partidos oficiales.

Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, la joya azteca ya puede fichar sin ningún problema en el extranjero. De acuerdo con distintos reportes, Mora se encuentra en el radar de potencias mundiales; equipos como el Liverpool, Borussia Dortmund y Arsenal son los principales candidatos que suenan para que el mexicano cumpla el sueño europeo.

Según los mismos informantes, el club que quiera llevarse al canterano tendría que desembolsar una cantidad cercana a los 40 millones de dólares.

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