¡CONFIRMADO! Fecha y horario del partido México vs Portugal

Luego de una larga espera para los aficionados, finalmente este sábado 28 de marzo se disputará el partido amistoso entre las Selecciones de México y Portugal que marcará la reapertura del Estadio Azteca luego de viarios meses de remodelaciones con miras a la justa veraniega.

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Fecha y hora exacta en la que se disputará el México vs Portugal

A pesar de que se descartó la presencia de Cristiano Ronaldo para el compromiso debido a una lesión muscular, el encuentro ha generado una gran expectativa por tratarse de una selección top europea que llega con el cartel de campeones de la Liga de Naciones de la UEFA.

El silbatazo inicial del partido entre México y Portugal se dará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana de este sábado 28 de marzo.

No te pierdas de este partido a través de la señal de TV Azteca y de las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.



México vs Portugal

Fecha: Sábado 28 de marzo

Hora: 19:00 horas

Lugar Estadio Azteca, Ciudad de México

Posteriormente, la Selección Mexicana viajará a Chicago para sostener su segundo amistoso de la Fecha FIFA de marzo ante Bélgica en el Soldier Field.

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