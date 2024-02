Forge vs Chivas EN VIVO cobertura | CONCACAF Liga de Campeones

Las Chivas del Guadalajara inician su andar internacional la tarde del miércoles en Canadá frente al Forge de la Premier League local. El cuadro de Fernando Gago buscarán encaminar la eliminatoria en la CONCACAF Liga de Campeones para afrontar la vuelta con tranquilidad en el Estadio Akron. Quizá el enemigo más grande que tendrán los de la Perla Tapatía será el frío de Hamilton, Ontario.

Cabe resaltar que algunos de los elementos clave en el once de los rojiblancos no estarán disponibles en el Tim Hortons Field, toda vez que el estratega argentino decidió no convocarlos. Se trata de Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Gilberto Orozco. Apenas el domingo las Chivas le arrebataron los tres puntos al Atlético de San Luis en tierras potosinas gracias a dos anotaciones del ‘Pocho’ desde los once pasos.

“Le di descanso a cuatro jugadores porque venían con la mayor carga de minutos y creía que era el momento que tenían que parar, porque necesito tener a todos sanos para después determinar quién está para cada partido. El equipo de mañana (hoy) todavía no lo tengo definido, vamos a trabajar hoy, vamos a pensar que es lo que mejor nos puede resultar dependiendo del rival, y de lo que podemos intentar para el partido de mañana”, mencionó en conferencia de prensa el técnico del Rebaño Sagrado.

Parecería que a las Chivas el partido les llega en el mejor momento, pues tienen dos triunfos consecutivos en la Liga BBVA MX y la idea que Gago quiere inyectarle a su equipo comienza a reflejarse en sobre la cancha. Dicho lo anterior, la afición desea ver más de Cade Cowell, refuerzo llegado desde la MLS y de algunos otros futbolistas. Se espera que Javier ‘Chicharito’ Hernández pueda volver al rectángulo verde hasta marzo.

