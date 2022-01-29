Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Diriyah de la Formula E

Formula E | Edoardo Mortara (CHE), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 , 1st position, Robin Frijns (NLD), Envision Racing, Audi e-tron FE07 , 2nd position, Lucas Di Grassi (BRA), ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 , 3rd position, Podium

Formula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 , 1st position, , 2nd position,

Formula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21 , 1st position, , 2nd position, , 3rd position,

Formula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrows Jake Dennis (GBR), Avalanche Andretti, BMW iFE.21 , 1st position, , 2nd position, , 3rd position,

Formula E | Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Stoffel Vandoorne (BEL), Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 , 1st position, , 2nd position,

Culminó con éxito el fin de semana de apertura de la octava temporada de la Formula E, con dos carreras llevadas a cabo en Arabia Saudita, mismas que dieron una clara muestra de que la campaña 2022 será espectacular.

La potencia de los autos cada vez es mayor, su rendimiento ofrece emociones en cada curva y eso se puso a prueba en las rondas uno y dos del E-Prix de Diriyah, un par de carreras nocturnas que dieron fe de que la Formula E es cada año una competencia de mayor jerarquía.

En este su segundo año con la etiqueta de Campeonato Mundial avalado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), los primeros ganadores fueron Nyck de Vries (viernes) y Edoardo Mortara (sábado).

Te puede interesar: Los mejores pilotos de la Formula E en para la temporada 2022

En el papel estos eran ya dos pilotos que se posicionaban entre los favoritos a pelear por el campeonato desde antes de iniciar el Mundial, y en estas primeras pruebas dieron cátedra.

Nyck De Vries comenzó con el pie derecho la defensa de su título

El actual campeón Nyck de Vries lideró el uno-dos de Mercedes-EQ en la primera ronda del ABB FIA Formula E 2021/22 en Diriyah, Arabia Saudita, con Stoffel Vandoorne en segundo y Jake Dennis (Avalanche Andretti) en tercero.

En el segundo día de actividades de Vries se posicionaba para pelear nuevamente la cima, pero algunos errores lo relegaron algunas posiciones este sábado, por lo que tuvo que conformarse con su resultado del viernes.

La Formula E abre sus puertas a las mujeres con “FIA Girls on Track”

Edoardo Mortara gana el segundo día de carrera

Mortara, quien sufrió por múltiples errores cometidos por él y su escudería la temporada pasada, mismos que lo alejaron del título, no falló en esta ocasión y amarró el primer puesto en una accidentada segunda ronda, en donde el Safety Car tuvo mucha influencia. Próxima parada: México.

Dónde ver la Formula E 2022 en vivo

No te pierdas toda la temproada 2022 de la Formula E en vivo, en exclusiva a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: el portal aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.