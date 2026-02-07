Fulham vs Everton: Ver EN VIVO y Gratis el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Jornada 25 de la Premier League; marcador online

El Fulham de Raúl Jiménez se enfrenta este día al Everton en un duelo de equipos en media tabla empatados con 34 puntos en la Premier League por lo que una victoria será crucial para ambos para separarse del pelotón y aspirar a puestos europeos.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Se lesiona figura de Chivas y podría PERDERSE el Clásico Nacional vs América