Estados Unidos SIN sus estrellas para la Copa Oro | FOTOS

De manera sorpresiva, la Selección de Estados Unidos decidió disputar la Copa Oro 2021 sin sus estrellas más importantes y los convocados son en su mayoría, futbolistas de la MLS. Checa esta galería con los grandes ausentes del equipo estadunidense para este torneo de CONCACAF.

Grandes ausentes de Estados Unidos en Copa Oro

1. Christian Pulisic: Gran estrella del equipo y futbolista del Chelsea.

2. Weston Mckennie: Mediocampista de la Juventus de Italia.

3. Giovanni Reyna: Joven promesa que juega para el Borussia Dortmund.

4. Sergiño Dest: Lateral derecho que pertenece al Barcelona de España.

5. Timothy Weah: Potente delantero que peertenece al Lille de Francia.

6. Tyler Adams: Mediocampista del RB Leipzig de Alemania.

7. Zack Steffen: Portero del Manchester City.

8. Josh Sargent: Joven delantero que juega en el Werder Bremen.

9. John Brooks: Defensa del Wolfsburgo de Alemania, con más de 40 partidos en Selección.

10. Matt Miazga: Defensa central que pertenece al Chelsea, pero no se ha consolidado ahí.

11. Tyler Boyd: Extremo que juega en Turquía y fue parte del plantel en Copa Oro 2019.

12. DeAndre Yedlin: Juega con el Galatasaray de Turquía y tiene más de 60 partidos en Selección.

13. Jordan Morris: Extremo que juega en la MLS, pero no fue considerado para el torneo.

14. Jozy Altidore: Histórico delantero de Estados Unidos, pero no es convocado desde hace un par de años.

