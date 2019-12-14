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Monterrey sufre de más
Los rayados consiguen la victoria y se ubican en semifinales del Mundial de Clubes
Reuters | Monterrey vs Al-Sadd
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