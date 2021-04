Las Estrellas a Seguir en el Futbol Olímpico

A espera de que se den a conocer las listas finales de las Selecciones Nacionales de futbol rumbo a Tokio 202, aquí les dejamos una lista de las posibles estrellas que brillarán en el firmamento de los juegos Olímpicos a partir del 23 de julio.

Kylain Mbappe (Francia).

El Nuevo rostro de la excelencia en el futbol, tiene apenas 21 años de edad, es un líder nato, ostenta una de las mejores técnicas individuales de la actualidad y ya es campeón del mundo, por lo que entra perfectamente en el perfil que los franceses necesitan para mantener un alto nivel competitivo a lo largo de la justa olímpica.

Kai Havertz (Alemania).

El centrocampista del Chelsea, llegará con 21 años a esta justa, habiendo ganado todo tipo de reconocimientos en categorías inferiores, debutó a los 16 años con el Bayer Leverkusen y representa a la nueva generación de alemanes que tratan de reivindicar los malos resultados de los últimos años, para regresar a los bávaros a los primeros puestos a nivel mundial.

Vinicius Junior y Rodrygo Goes (Brasil).

Por parte de Brasil, esta dupla será una de las más peligrosas y comentadas de los juegos, ambos grandes estrellas del Real Real Madrid y con una proyección impresionante, justo este verano podría buscar su primer resultado importante a nivel de selecciones nacionales. Los dos llegarán con menos de 22 años, lo cual los coloca en el ojo de la opinión pública.

Exequiel Palacios (Argentina).

El joven de 22 años de edad, llega en un importante nivel futbolístico, tras haber fichado por el Leverkusen el año pasado, por ello es que a la falta de Lionel Messi ó Paulo Dybala, el “Tucu” es de esos elementos que no se pueden dejar de convocar a un torneo tan importante como unos Juegos Olímpicos.

Ansu Fati (España).

La participación del español, dependerá directamente de su recuperación y de poder participar en la Euro de este año para entonces acceder a la lista final de la roja, sin embargo el Barcelona es quien tiene la última palabra, ya que por edad (18 años) podría participar no solo en esta, sino también en la próxima edición a disputarse en París.

Diego Lainez (México).

Por parte de México, Diego Lainez. El joven de 20 años, ex de las águilas del América, ha comenzado poco a poco a ganarse un lugar en su club el Real Betis, si bien es cierto que aún no logra la titularidad, sus constantes ingresos viniendo desde la banca, revolucionan el accionar del club español, y no solamente eso, si no que ya en selección mayor ha mostrado de lo que es capaz y para los Olímpicos, Jaime Lozano debe de tenerlo contemplado.