Lucila Venegas, la silbante que va a Juegos Olímpicos

Este viernes se dio a conocer la lista de árbitros de todo el mundo que estarán pitando en las competencias de futbol femenil y masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que destaca una mexicana como silbante principal: Lucila Venegas.

La lista pública se reveló con una relación de 99 árbitros, de 51 naciones, seleccionados para que impartan justicia en el terreno de juego. La Comisión de Árbitros del máximo regidor del futbol a nivel mundial, ha establecido a 25 árbitros principales, 50 asistentes, 20 árbitros de vídeo y cuatro árbitros de apoyo para el torneo de la justa veraniega.

Destaca que en la lista de 25, representará a México, la silbante Lucila Venegas, nombramiento que hace resaltar el trabajo que ha venido realizando en los últimos torneos.

Lucila Venegas ganó el Premio Nacional de Deportes

Lucila Venegas, quien hoy es la única representante de México como silbante principal, ganó en el Premio Nacional de Deportes del 2020, en la categoría de árbitro.

Su trabajo ha venido llamando la atención, y aunque ya tiene experiencia internacional de este tipo, Lucila ahora es la única mexicana, por lo que será la representante del arbitraje mexicano.

Lucila Venegas, ha recordado en entrevistas, que hace casi 20 años, cuando intentaba entrar al arbitraje, no la aceptaban en México, pero logró demostrar las capacidades y habilidades, que destaca son: la mentalidad y la fuerza física.

¿Cuándo se jugarán las competencias de futbol en Tokio 2020?

El torneo olímpico de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, arrancará el 21 de julio en Sapporo, con el partido femenino entre Gran Bretaña y Chile. El 22 de julio se abrirá la competición masculina con el Egipto-España en la misma localidad.

Recientemente se definieron los grupos, y a la Selección Mexicana que entrena Jaime Lozano, le tocó el grupo A, el cual lice altamente competitivo, teniendo a Sudáfrica, a Francia y al anfitrión Japón.

México se enfrentará a Francia en Tokio, el próximo 22 de julio a las 4:00 am; se verá las caras ante los nipones en Saitama el 25 de julio a las 7:00 am; y luego tocará el turno de medir fuerzas ante Sudáfrica en Sapporo el 28 de julio a las 7:30 am para cerrar los encuentros de grupos.