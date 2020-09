¡CR7 se lleva tremendo regaño!

Desde la banca, se le llamó la atención al ‘Bicho’.

Ciudad de México.- No cabe duda que Cristiano Ronaldo siempre es protagonista aun sin jugar.

Durante el partido entre Portugal vs Croacia, el cual terminó 4 goles a 1 en favor de los portugueses, Cristiano Ronaldo protagonizó un momento muy particular durante el partido.

Cristiano Ronaldo no pudo jugar el partido, sin embargo, el ‘Bicho’ no faltó a la cita y desde la banca apoyaba a sus compañeros. Durante el partido, una de las responsables de seguridad le llamó la atención porque no llevaba el cubrebocas cuando presenciaba el encuentro desde la grada.