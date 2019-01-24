Munguía promete vencer y seguir como campeón

Este jueves, en rueda de prensa desde Houston, Texas el campeón mexicano de la división de los superwelter, Jaime Munguía, afirmó que vencerá a su rival en turno de este sábado Takeshi Inoue por lo que logrará volver a México como campeón reinante de la categoría de la Organización Mundial de Boxeo.

Munguía y el japonés Takeshi Inoue se vieron este jueves en la última rueda de prensa rumbo a la velada que se realizará en el Toyota Center de Houston, en la cual estuvieron el titular de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, y el de la promotora Zanfer, Fernando Beltrán.

"Quiero decirle a la gente que venimos muy bien preparados, en excelentes condiciones. Quiero decirle a Inoue que ese título no se va a Japón, se queda en México para todos los que me siguen, habrá campeón para rato", dijo el tijuanense.

Se mostró agradecido con todos los que hicieron posible la batalla, satisfecho de pelear por primera vez en Houston, donde "me siento como en casa, la gente me ha recibido muy bien y estamos muy contentos, esperen una gran pelea este sábado".

El invicto mexicano (31-0, 26 KOs) se medirá también con el imbatido nipón (13-0-1, 7 KOs), consciente de la importancia de la pelea, por lo cual está obligado a otra gran actuación.

"Estamos concentrados en esta pelea que es sumamente importante para nosotros. Vamos en plan estelar y estamos muy cerca de las peleas grandes, entonces no podemos darnos el lujo de perder ni de dar una mala exhibición, vamos a ganar", sentenció.

Inoue, por su parte, se mostró confiado en su carácter, técnica y velocidad para sorprender al monarca mundial, "es un gran campeón muy fuerte, estamos preparados para 12 rounds intensos, será una gran pelea, estamos listos para llevar el título para Japón".

Fernando Beltrán destacó a Munguía como "un peleador sensacional, es muy emocionante verlo pelear y disfrutarán esta pelea", mientras que De la Hoya aseguró que el boxeo vuelve por la puerta grande a Houston.