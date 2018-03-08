¡Salzburgo sorprende al Dortmund!

Dortmund, Alemania.\- ¡Duro golpe! Con un doblete del suizo Von Berisha, el conjunto austriaco RB Salzburgo venció como visitante 2\-1 al Borussia Dortmund en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Apenas cuatro minutos después de haber arrancado la segunda parte, el atacante coreano Hee\-Chan Hwang desbordó por la banda de la derecha y fue derribado en el límite del área por Ömer Toprak, dandole un penal a su equipo que el goleador suizo Berisha convirtió para mandar al frente a su equipo en el marcador.

Al 56´, Berisha consiguió su doblete y amplió la ventaja del conjunto austriaco, cuando aprovechó un servicio de Stefan Lainer y sacó un potente derechazo al equipo de la portería defendida por Roman Bürki.

La respuesta del Dortmund llegó minutos después por conducto de André Schürrle, cuando tras un centro del estadounidense Christian Pulisic, el alemán empujó el balón para mandarlo al fondo de las redes y poner el 2\-1 definitivo en el marcador.

Con este marcador, el Dortmund está obligado a marcar dos goles en su visita a la Red Bull Arena de Salzburgo el próximo jueves si quiere mantenerse con vida en la Europa League.

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