Diego Armando Maradona, el adiós de uno de los más grandes del futbol mundial

Es un golpe dezolador al alma del hincha, del aficionado.

La tragedia volvió a romper el corazón del futbol que no deja de llorar la partida de Diego Armando Maradona .

El “diez” murió a los 60 años victima de un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación .

El astro argentino nació en Lanús oeste, en un barrio humilde en la provincia de Buenos Aires, un niño que tendría como destino ser ídolo mundial.

A los 9 añitos brillaba en los cebollitas.

Con apenas 15 años se fue a Argentinos Juniors y un año más tarde llegó a la selección de Argentina. donde recibió el nombre del “Pibe de Oro”.

A los 18 años fue capitán de la selección sub-20 de Aergentina con la que fue campeón mundial en Japón y su futuro era competir con el astro brasileño Pelé por ser el mejor futbolista de la historia.

Para 1980, llegó al Boca Juniors, el club de sus amores y después se fue a Barcelona, donde empezó a demostrar su inigualable talento en la élite pero donde vivió una lesión escalofriante.

Italia, sería donde esculpiría su nombre como si fuera un dios romano, el Napoli lo acogió y Diego Armando Maradona pagó con brillantes pura, conquistó dos escudetos, una copa y una supercopa.

Maradona se convierte en D10S en el Mundiual México 86

Diego Armando Maradona tuvo su momento de éxtasis mundial fue en la Copa del Mundo México 86.

Su habilidad nos regaló el gol del siglo y su genio, un gol con la mano, pero su picardía fue bautizarlo como la “Mano de Dios” y su momento fue levantar la Copa de la FIFA en el monumentar Estadio Azteca abarrota de aficionados que gritaban su nombre ¿maradona, Maradona!

Momentos complicados en la vida de Maradona

Pero su vida no solo fue luz, la oscuridad fue su relación con las drogas la cuál hizo pública por primera vez en 1991 tras fallar en un test antidoping por uso de cocaína.

“no quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas, le cortaron las piernas a mí a mi familia” esa frase que uso para despedirse de las Copas del mundo, luego de haber fallado en un control antidoping en el Mundial de Estados Unidos 94.

Pero el Diego Armando Maradona se rehusaba a retirarse, tras su año de suspención regreso a Boca Juniors, pero el final se acercaba dramaticamente.

El 30 de octubre de 1997 el diego entendió que el futbol lo había abandonado para competir profesionalmente y decidió retirarse, durante su partido de homenaje nos volvió a romper el corazón.

“El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, que eso no le quepa la menor duda a nadie, porqué se equivoqué uno no tiene porque pagarlo el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”

En 2008, cumplió otro sueño dirigir a la Selección Argentina; en la Copa del Mundo de sudáfrica 2010 se quedó en cuartos de final.

En los últimos años, se desempeño como director técnico del Al Wasl FC de Dubai , el Al Fujairah SC de los Emiratos Árabes, Dorados de Sinaloa en su paso por México y finalmente Gimnasia y Esgrima La Plata.

Maradona dirige al “Gran Pez”

Con los Dorados de Sinaloa llegó como director técnico en septiembre de 2018 para dirigirlos en la Liga de Ascenso haciendo una buena campaña (18 triunfos, 10 empates y 7 derrotas). A pesar de que existía un acuerdo para que Maradona continuara por dos años al frente del conjunto de Culiacán, al que condujo en dos torneos del Ascenso MX y lo depositó en las finales (que perdió frente a Atlético San Luis), el 13 de junio de 2019 se comunicó que Diego dejaba la conducción técnica para enfocarse en sus lesiones de hombro y rodillas, estas últimas afectadas por una importante artrosis que llegó a impedirle caminar. “Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón. Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez. ¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto!”, publicó el “Gran Pez”

Diego Armando Maradona lucho por enécima vez en un hospital por su vida, desafortuanamente está ocasión no pudo vestirse de héroe y la muerte lo reclamó en su casa a causa de un paro cardiorrespiratorio.

¡Descanse en paz Diego Armando Maradona!