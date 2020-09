Los 10 mejores América vs Chivas en torneos cortos

América 2-1 Chivas, Clausura 2016. A pesar de la desventaja, los de Coapa remontaron para llevarse el pase a semifinales. El día en el que Gullit Peña falló un penal que sepultó al Rebaño.

Action photo during the match America vs Guadalajara, Corresponding to the second leg match Quarterfinals of the Clausura 2016 tournament League BBVA Bancomer MX at Aztec stadium. Foto de accion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2016 de la Liga BBVA Bancomer MX en el estadio Azteca, en la foto: (i-d) Oribe Peralta de America y Orbelin Pineda de Guadalajara 15/05/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.