Ganadores de la Copa del Mundo 2022: ¿Quién llega con más títulos?

Italia no podrá aspirar a empatar con Brasil a cinco títulos, ya que, contra todo pronóstico, no se pudo clasificar. Alemania es la otra selección capaz de igualar la marca de la canarinha. Sin embargo, los bávaros no pasan por su mejor momento, pues están en un punto de renovación de su plantel. A continuación, ahondamos en los ganadores de la Copa Mundial, así como en otros datos curiosos relacionados con ello.

Sistema de competencia: Una constante evolución que afecta al palmarés

Actualmente, los equipos se distribuyen en 8 grupos y se enfrentan en un sistema cuadrangular, todos contra todos (solo ida). Los dos primeros clasificados acceden a octavos de final (eliminatorias). Cada victoria contabiliza 3 puntos, el empate 1 y, la derrota, lógicamente, 0. En caso de empate final, se toman en cuenta diversos parámetros. El primero de ellos, aunque el único, es el del resultado particular entre ambos combinados empatados. Una vez empiezan los octavos de final, se juegan eliminatorias a un partido hasta la gran final (esta incluida en dicho formato).

Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, a día de hoy, son 32 las selecciones participantes. En 1930, fueron 16 (13 finalmente), lo que hacía más asequible la victoria final. Además, se jugaba una especie de cuadrangular en las semifinales. No fue hasta Suiza 54 cuando comenzó el formato de eliminación directa y la Fase de Grupos que conocemos ahora. Posteriormente, en 1982 se pasó de 16 a 24 equipos. La modalidad actual, con 8 grupos iniciales y 32 equipos, no se vio hasta 1998, en el Mundial de Francia.

Por tanto, desde 1998, el campeón tiene aún más mérito, ya que debe jugar más y tiene menos margen de error. Es por ello que Francia, Brasil, Italia, España y Alemania, campeones desde esa edición, tiene toda nuestra admiración. Asimismo, el fútbol actual es realmente físico y táctico, no tan desordenado como antaño. No queremos quitarle gloria a eternos jugadores como Puskás, pero pese a su inmaculada técnica, eran futbolistas que, probablemente, no sobrevivirían a una época de tantísima exigencia como la actual.

Ganadores de la Copa 2022

Brasil se hace con el trofeo en propiedad en 1970

Originalmente, la Copa del Mundo, llamada también trofeo Jules Rimet se creó para que aquel combinado que ganase el Mundial 3 veces pudiera quedársela en propiedad. Esto ocurrió en México 70, donde la verdeamarela, liderada por Pelé, se impuso a Italia en la final. Tras esta edición, se decidió crear otra copa que se utiliza durante la celebración. Sin embargo, los ganadores de la Copa del Mundo no pueden ya optar a poseerla, sino que, únicamente, reciben una réplica.

A lo largo de su historia, la copa Jules Rimet para los ganadores de la Copa del Mundo sufrió innumerables anécdotas: robos, encuentros por un perro… ¡y fundición en oro! Sí, la actual Copa del Mundo que se puede ver en propiedad en la Federación Brasileña de Fútbol no es la original. Y es que, en 1983, un grupo de maleantes dirigidos por el argentino Juan Carlos Hernández la robó, fundiéndola de inmediato para vender su oro. Encargar una réplica le costó a Brasil 254 mil libras esterlinas.

Ganadores de la Copa del Mundo: Palmarés

En la siguiente tabla, recogemos todos los ganadores de la Copa del Mundo junto a su respectiva edición, sede y subcampeón:

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN SEDE 2018 Francia Croacia Rusia 2014 Alemania Argentina Brasil 2010 España Holanda Sudáfrica 2006 Italia Francia Alemania 2002 Brasil Alemania Corea del Sur y Japón 1998 Francia Brasil Francia 1994 Brasil Italia Estados Unidos 1990 Alemania Argentina Italia 1986 Argentina Alemania (RFA) México 1982 Italia Alemania (RFA) España 1978 Argentina Holanda Argentina 1974 Alemania (RFA) Holanda Alemania 1970 Brasil Italia México 1966 Inglaterra Alemania (RFA) Inglaterra 1962 Brasil Checoslovaquia Chile 1958 Brasil Suecia Suecia 1954 Alemania (RFA) Hungría Suiza 1950 Uruguay Brasil Brasil 1946 No celebrado (II Guerra Mundial) No celebrado (II Guerra Mundial) 1942 No celebrado (II Guerra Mundial) No celebrado (II Guerra Mundial) 1938 Italia Hungría Francia 1934 Italia Checoslovaquia Italia 1930 Uruguay Argentina Uruguay

Si recogemos en una sola tabla a todos los ganadores de los Mundiales, quedaría algo así:

Apostar en Ganador de la Copa

Apuestas ganadores Copa del Mundo: ¿Quién se alzará con el título en Catar 2022?

Brasil se postula como la máxima favorita, con una cuota a ganador del Mundial de Fútbol en torno a 5 a 1. Tiene un equipo impresionante, con jugadores jóvenes de cada vez mayor peso, como Vinicius Jr. y Rodrygo, así como estrellas rutilantes como Neymar Jr. o Raphinha. Es la cuota más clara y, siendo tan elevada, puede merecer la pena invertirle algunos euros.

El resto de opciones son menos seguras, aunque siempre es un riesgo apostar a ganador final de un torneo, ya que son muchas las variables que entran en juego. El podio de máximos favoritos a ganar el Mundial Catar 2022 lo completan Inglaterra y Francia, con cuotas que oscilan entre el 6 a 1 y el 8 a 1. ¿Cuáles son las posibilidades reales de estos dos combinados de hacerse con la victoria final?

Pues bien, ni Francia ni Inglaterra tienen la historia de su lado. La selección inglesa ha tenido equipos magníficos, como aquel liderado por Lampard y Gerrard, pero jamás ha hecho buenos papeles en los mundiales (salvo cuando fue anfitriona en 1966). Por otro lado, ningún equipo ha logrado revalidar el título bajo el nuevo formato (implantado en 1998), por lo que sería raro ver a Francia romper esta estadística. Es más, desde aquella Brasil que logró ganar en 1958 y 1962, ninguna otra selección ha vuelto a repetir triunfo.

¿Puede España ganar el Mundial de Catar 2022?

La cuota a ganador de España está en torno 9 a 1. La verdad es que nos parece muy baja para las posibilidades reales del combinado español. Que sí, que el equipo dirigido por Luis Enrique siempre compite (y viene de disputar la final de la Nations League). Sin embargo, si analizamos el combinado español, vemos que sufre de una alarmante falta de talento, así como de una zaga endeble que concede muchas ocasiones.

Las casas de apuestas le dan a España más o menos un 11 % de probabilidades de hacerse con la victoria final. ¿Es realista? En absoluto. Creemos que las opciones de España son muchas menos. Es más, conjuntos como el Belga, con un De Bruyne y un Lukaku estelares (a la espera de recuperar a Hazard) nos parece que tienen más recursos que La Roja. ¿Y a cuánto se paga Bélgica como ganador del Mundial 2022? ¡15 a 1!

Es más, nuestra selección está encuadrada en un grupo complicado. Japón y Costa Rica, aunque inferiores, pueden complicarle la vida a España. Por otro lado, Alemania, aun estando en una etapa de renovación, es igual o superior al equipo español. Por tanto, no sería de extrañar que España no se clasificase a la siguiente fase, por lo que una cuota 9 a 1 como ganador del Mundial nos parece escasa. ¡Claramente, no bet, es preferible ir partido a partido!