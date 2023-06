Cómo ganar en apuestas deportivas: nuestros consejos

Porque aunque no haya una apuesta segura 100 %, sí puedes reducir la influencia del azar a mínimos. Pero para eso hay que tener disciplina y paciencia. ¿Quieres saber cómo ganar en apuestas deportivas? ¡Pues continúa leyendo!

Repasa la evolución de las cuotas

Las cuotas reflejan un % probabilístico de que una selección se produzca. El valor en la cuota está cuando dicho % está mal ajustado. Los buenos apostadores saben cuándo entrar rápido a una cuota y cuándo esperar. Las cuotas fútbol, por ejemplo, a 7 días vista pueden tener poco valor, ya que puede producirse una lesión inesperada de un jugador importante. Por eso es bueno apurar hasta incluso el mismo día (sobre todo en partidos igualados).

Ten en cuenta que el dinero que va entrando en el evento modifica las cuotas. En tenis, por ejemplo, es más rentable entrar nada más la casa de apuestas establece las cuotas. De esta forma, podrás invertir a una cuota 1.80 que en cuestión de minutos u horas terminará por ser 1.60 o menos.

Aunque son las menos, hay apuestas seguras: ARBITRAJEPara esto, tienes que estar registrado en muchas casas de apuestas. Se trata de apostar a mercados contradictorios por encima de cuotas 2 a 1, lo que asegura ganancias. No es fácil de detectar, pero es posible. Otra opción es la de seguir los eventos en vivo. Por ejemplo, si has apostado por un no favorito en baloncesto (pongamos cuota 2.50 a 1) y este equipo llega al descanso ganando de 10, las cuotas se habrán dado la vuelta. En este momento, apostar por el equipo contrario la misma cantidad te dará unas ganancias del 50 %. En este sentido también puedes utilizar la herramienta cerrar apuesta.

Las cuotas bajas no son tus amigas

Hay gente que empieza a apostar y cree que el mejor método respecto a cómo ganar en apuestas deportivas es el de invertir grandes cantidades a cuotas porcentualmente muy favorables, tipo 1.05 o 1.10 a 1. Bien, hay varios problemas:



La ratio riesgo-beneficio es mala , ya que para ganar poco te exige arriesgar mucho.

, ya que para ganar poco te exige arriesgar mucho. Hasta que el partido concluye no hay nada seguro . Y cuotas de este estilo te obligan a mantener un acierto cercano al 100 %.

. Y cuotas de este estilo te obligan a mantener un acierto cercano al 100 %. Una vez pierdas una apuesta, necesitarás acertar muchas seguidas para volver al punto de partida .

. Las combinadas con cuotas de este estilo no compensan, ya que siempre habrá alguna selección que te falle.

Por tanto, si quieres explotar los métodos de cómo ganar en apuestas deportivas, es preferible apostar menos a cuotas más altas. Por ejemplo, si te centras en cuotas superiores a 2 a 1, solo tendrás que acertar el 50 % de tus apuestas para ganar dinero. Magnífico, ¿no?

Para aprender cómo ganar en apuestas deportivas es clave controlar los impulsos

Analizar las apuestas posibles antes de colocarlas es la clave del éxito. Si apuestas por impulso o basándote únicamente en la intuición, terminarás por perder todo más temprano que tarde. Por tanto, para apostar ten en cuenta estos aspectos:



Cómo llegan los jugadores y equipos .

. Dónde se desarrollará el evento . No solo quién juega de visitante o local, sino, en tenis, por ejemplo, la superficie donde se juega.

. No solo quién juega de visitante o local, sino, en tenis, por ejemplo, la superficie donde se juega. Momento de la temporada . La motivación y estado de forma no es igual todo el tiempo. Si un rival teóricamente superior no se juega nada, las posibilidades de que pierda aumentan.

. La motivación y estado de forma no es igual todo el tiempo. Si un rival teóricamente superior no se juega nada, las posibilidades de que pierda aumentan. Lesiones, sanciones, cambios en el cuerpo técnico… Incluso en tenis debes estar atento a si el jugador acaba de romper o no con su pareja. ¡Todo cuenta!

Esta es solo una aproximación básica. Consulta foros y páginas especializadas. Entra en las redes sociales de jugadores y equipos. Todo lo que se filtre antes de que la casa de apuestas pueda ajustar las cuotas en consecuencia debes aprovecharlo. Estar informado nunca había sido tan importante.

No intentes apostar a todos los deportes y competiciones

Es imposible tomar ventaja respecto a las casas de apuestas si apuestas a todos los deportes y competiciones. Ni siquiera dedicándole 24 horas al día podrás saber más que la bookie si pretendes abarcar todo. Por lo tanto, trata de especializarte. Por ejemplo, ¿te gusta el baloncesto? Pues céntrate en la NBA o en la liga de tu país. Si te gusta el tenis, puedes ir a torneos ATP, WTA o a categorías inferiores. En estas es donde las cuotas son más rentables, pero no olvides que al tener menos liquidez permiten apostar menos.

Apuesta con el corazón, nunca con la cabeza

Si eres hincha del Real Madrid y sabes que no vas a ser objetivo a la hora de analizar cuotas a sus partidos, evita apostar en ellos. Suficiente tendrás esperando a que gane el partido. Por tanto, una clave respecto a cómo ganar en apuestas deportivas es no dejarse llevar por las emociones. Está muy conectado con los impulsos, pero aquí simplemente se trata de evitar apuestas por filias. No apuestes a un tenista porque te gusta cómo juega o te cae bien. Las apuestas deben estar respaldadas por estudios estadísticos, de dinámicas o forma.

Las apuestas combinadas, mejor con cautela

No se trata de no atreverse, pero si quieres aprender cómo ganar en apuestas deportivas no debes abusar de las combinadas. Sigue estos consejos:



Limítalas a 3 selecciones .

. Procura que sea a cuotas 1.40 o superiores .

. La más complicada de ellas que sea la última cronológicamente hablando, ya que te permitirá compensar con otros mercados para asegurar ganancias, así como cerrar la apuesta.

Como ya hemos señalado en el apartado de chiquicuotas, ¡ni se te ocurra hacer combinadas a cuotas 1.05 o 1.10, no merece la pena!

Evita las apuestas en directo todo lo que puedas

Esto no quiere decir que no esté permitido incluir apuestas en vivo a la hora de cómo ganar en apuestas deportivas, sino que debes limitarlas al máximo. Las apuestas en vivo deben ser para situaciones clave. Por ejemplo: si ves que un tenista se lesiona y las cuotas todavía no se han ajustado, puedes entrar en su cuenta. Para este tipo de apuestas debes vigilar en qué casa lo haces, ya que hay plataformas que exigen que el partido se complete. En caso de retirada te darán las apuestas como nulas. Permanece atento cuando veas partidos en vivo, pero córtate a la hora de apostar.

El mundo de los tipsters puede darte muchas alegrías

Aunque también te puede traer muchas desgracias. Por ello, siempre es positivo buscar tipsters que tengan las estadísticas verificadas en plataformas serias como Blogabet (un ejemplo de ello sería Castolo Picks, con un yield en el momento de redactar este contenido del 14 % en tenis). Esto no quiere decir que dejes de hacer tus propios análisis, pero sí te puede dar mucha ayuda para ganar a medio/largo plazo, ya que los pronosticadores profesionales se dedican en cuerpo y alma a las apuestas, lo que les permite tener acceso a información diferencial.

Por supuesto, debes acompañar todo esto de otros dos elementos:



Paciencia : Los resultados pueden tardar en llegar. Las estrategias cómo ganar en apuestas deportivas deben enfocarse en el largo plazo. Asume asimismo las malas rachas, es decir, no trates de recuperar pérdidas enseguida. Mantén la cabeza fría.

: Los resultados pueden tardar en llegar. Las estrategias cómo ganar en apuestas deportivas deben enfocarse en el largo plazo. Asume asimismo las malas rachas, es decir, no trates de recuperar pérdidas enseguida. Mantén la cabeza fría. Mejores casas de apuestas: Regístrate en casas como bet365, Codere, Novibet, Strendus, 1xBet o Ganabet. Todas ellas te reciben con bonos de bienvenida. Utilizarlos todos es sin duda la mejor herramienta para impulsar el bank.

Eso sí, ¡recuerda apostar siempre con responsabilidad tomes el camino que tomes en lo tocante a cómo ganar en apuestas deportivas!