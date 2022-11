Grupo A Mundial Qatar 2022: Partidos y análisis

En el Grupo A del Mundial de Qatar 2022, estarán el combinado anfitrión, Qatar, junto a Ecuador, Países Bajos y Senegal. A continuación, detallamos las fechas de los partidos que conforman este grupo, así como te ofrecemos un análisis de cada selección para que puedas hacer tus apuestas de un modo informado.

Fechas de los partidos del Grupo A del Mundial de Qatar 2022

En la siguiente tabla, recogemos los horarios de los partidos del Mundial de Qatar 2022 correspondientes al Grupo A. Indicamos el horario local (por lo que, deberás hacer la conversión en función del país desde el que estés viendo la competición), así como la sede de cada choque:

FECHA PARTIDOS HORARIO LOCAL SEDE 20/11 Qatar - Ecuador 19:00 Estadio Al Bayt 21/11 Senegal - Países Bajos 13:00 Estadio Al Thumama 25/11 Qatar - Senegal 18:00 Estadio Al Thumama 25/11 Ecuador - Países Bajos 19:00 Estadio Internacional Khalifa 29/ 11 Qatar - Países Bajos 18:00 Estadio Al Bayt 29/11 Ecuador - Senegal 18:00 Estadio Internacional Khalifa

Grupo A: Análisis de las selecciones

A continuación, hacemos un breve análisis de cómo llega cada equipo. Ten en cuenta que en el momento de escribir esto todavía quedaba más de un mes para la cita, por lo que algunos aspectos pueden haber cambiado. No olvides que en el fútbol todo se transforma en cuestión de segundos (una lesión de un jugador estrella, por ejemplo, trastoca planes y objetivos de cualquier equipo). Con todo, intentamos con esto ayudarte a tomar buenas decisiones respecto a tus apuestas Mundial de Qatar 2022.

Mundial Grupo A Catar

Qatar

La Cenicienta de la competición pese a ser la anfitriona. Qatar es una selección de segunda o tercera fila. Sin embargo, es de los combinados asiáticos que mejor fútbol practican gracias a su entrenador Félix Sánchez, que utiliza técnicas ADN Barça. Cuenta con algunos futbolistas realmente interesantes, como, por ejemplo, Afif o Pedro Miguel.

Sin embargo, su experiencia en competiciones de este calado es inexistente, lo que supone todo un hándicap frente a combinados más acostumbrados a partidos de este nivel. Aun teniendo presente esto, con la motivación de jugar en casa, podrían rascar algo ante Ecuador y Senegal, que tampoco es que estén para tirar cohetes (sobre todo Ecuador).

Ecuador

El país sudamericano vuelve a una cita mundialista de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro, que llegó en 2020 para afrontar un necesario cambio generacional. El objetivo primero era aunar un grupo sólido que les devolviese a la élite para 2026, pero han logrado el éxito por adelantado, clasificándose sin demasiados problemas para el Mundial de Qatar 2022, encuadrados en el Grupo A. Cuenta con jugadores de calidad, como Hincapié, Plata o Caicedo (este último bien conocido por el aficionado español). Si no hay sorpresas, debería disputarse con Senegal la segunda plaza.

Mundial Grupo A Senegal

Senegal

No tan lejos del nivel de Países Bajos como se puede creer, ya que cuenta con jugadores top. Sin embargo, como conjunto puede que le cueste competir contra Ecuador y Qatar, por lo que la segunda plaza estará bastante disputada. De primeras, es el favorito junto a Países Bajos para pasar a octavos, pero habrá que ver cómo inicia el torneo.

En gran medida, todo dependerá de cómo llegue Mané, que está mostrando sus primeros síntomas de declive en el Bayern de Múnich, y del modo en que Aliou Cissé, el entrenador, sea capaz de encajar cada una de sus piezas de gran calidad individual.

Países Bajos

Tras el batacazo que supuso no clasificarse para el Mundial de Rusia 2018, la tercera etapa de Louis Van Gaal al frente del combinado tulipán vuelve a ser ilusionante, con una Fase de Clasificación sensacional y jugadores de gran calidad, como Wijnadu, De Ligt o Danjuma… Una mezcla de jóvenes talentos y experimentados futbolistas que da mucho equilibrio a la selección.

Sin embargo, el defensa central del Liverpool, Van Dijk, baluarte de este equipo, no llega en su mejor momento. Además, futbolistas clave, como Frenkie de Jong o Depay, no están disfrutando de minutos en Can Barça. ¡Veremos qué pasa, pero Holanda no debería tener problemas para clasificarse como primera!

Mundial Grupo A Países Bajos

Cuotas apuestas Grupo A Mundial Qatar 2022

A continuación, comentamos algunas de las cuotas apuestas Grupo A Mundial de Qatar 2022 más interesantes:

Ganador del Grupo A Mundial Qatar 2022

La cuota a Países Bajos es irrisoria (en torno a 1.40 a 1), por lo que no presenta ningún valor. Si deseas arriesgar, pero con posibilidades de mucho beneficio, puedes apostar a que Senegal será líder del Grupo A. Se paga muy bien, en torno a 5-6 a 1. Teniendo en cuenta que, sobre el papel, es superior a Ecuador y a Qatar, no es descabellado que quede primera. Y es que le valdría incluso empatar con Países Bajos. Porque las casas le dan apenas un 18 % de probabilidades de quedar primera de grupo, ¿es un porcentaje realista? ¡Para nada!

En caso de que quieras arriesgar menos, puedes optar por la cuota en torno 1.70 a 1 de Senegal en el mercado SE CLASIFICARÁ A OCTAVOS DE FINAL. Si no hay sorpresas, la selección africana debería disputarse con Ecuador la segunda plaza. Ecuador puede ser un mejor conjunto, pero las individualidades de Senegal podrían perfectamente inclinar la balanza a su favor.

Cuotas a partidos individuales del Grupo A Mundial Qatar 2022

El choque más interesante del Grupo A Mundial Qatar 2022 es el Países Bajos vs. Senegal. La cuota de victoria o empate de Senegal es interesante, ya que se paga por encima de 2 a 1. La victoria simple de Países Bajos se paga bastante mal, cerca de 1.70 a 1, por lo que no compensa el riesgo.

Por otro lado, una cuota que puede dar mucha rentabilidad es la de la victoria de Qatar en el partido inaugural contra Ecuador. Que el combinado anfitrión salga victorioso de dicho partido se paga por encima de 3 a 1, y no sería extraño que Qatar batiese a Ecuador, ya que el público, e incluso los árbitros, podrían tirar del equipo para contribuir a los tres primeros puntos de la selección asiática.

Cuotas a ganador del Mundial Qatar 2022 Grupo A

¿Es posible que alguna de las selecciones del Grupo A del Mundial Qatar 2022 se lance con la victoria final? Difícil, pero, en el caso de Países Bajos, no imposible. Su cuota es atractiva (sobre 13 a 1). Sin embargo, mucho dependerá de su cruce de octavos. Si se enfrenta a Inglaterra, estará claramente en desventaja.

La cosa cambiaría si tiene que disputarse una plaza de cuartos de final con otro de los integrantes del Grupo A del Mundial Qatar 2022, como Estados Unidos, Irán o Gales. En ese caso, Países Bajos sería la favorita y, a partir de cuartos de final, todo es posible.

Tras octavos de final, casi todos los partidos son una moneda al aire, con lo que una cuota 13 a 1 se convertiría en una cuota con muchísimo valor. De todas formas, es una apuesta que debe tomarse más como un entretenimiento sin pretensiones y no como una inversión, ya que las selecciones superiores a Países Bajos a día de hoy son bastantes, por lo que sería difícil ver al equipo de Louis Van Gaal conseguir la victoria final en el torneo. </p>