Grupo B Mundial Catar 2022: Partidos y análisis

¿El motivo? Por ver a Inglaterra, así como por el enfrentamiento que se producirá entre el combinado inglés y el estadounidense. Por otro lado, y por cuestiones políticas, el choque Estados Unidos vs. Irán también va a traer cola. A continuación, detallamos las fechas de los partidos del grupo B Mundial de Qatar 2022, así como te damos algunos consejos para tus apuestas Mundial de Fútbol de Qatar.

Fechas de los partidos del Grupo B del Mundial de Qatar 2022

A continuación, te ofrecemos una tabla con los horarios de los partidos del Mundial de Qatar 2022 relativos al Grupo B. El horario es el local (Qatar), por lo que tendrás que adaptarlo al huso horario desde el que estés viendo el Mundial. También incluimos fecha, obviamente, y sede, es decir, el estadio en el que se disputará cada encuentro:

FECHA PARTIDOS HORARIO LOCAL SEDE 21/11 Inglaterra - Irán 16:00 Estadio Internacional Khalifa 21/11 Estados Unidos - Gales 22:00 Estadio Ahmad Bin Ali 25/11 Inglaterra - Estados Unidos 22:00 Estadio Al Bayt 25/11 Irán - Gales 13:00 Estadio Ahmad Bin Ali 29/11 Inglaterra - Gales 22:00 Estadio Ahmad Bin Ali 29/11 Irán - Estados Unidos 22:00 Estadio Al Thumama

Grupo B: Análisis de las selecciones

¿Cómo llega cada combinado del Grupo B Mundial Qatar 2022? Ten en cuenta que esto se escribe un mes antes de que empiece la competición, por lo que hay cosas que pueden cambiar en ese lapso. Sin embargo, está claro que Inglaterra es muy favorita (incluso si se lesionase alguna de sus estrellas). ¿Pero quién debería disputarse la segunda plaza? Veamos equipo por equipo a continuación, a ver si así te ayudamos a hacer tus apuestas Mundial Qatar 2022.

alphaspirit/Getty Images/iStockphoto Cellphone and ball on a soccer arena

Inglaterra

Gareth Southgate y la Federeación Inglesa tienen entre ceja y ceja obtener un buen resultado. Son ya muchas las decepciones (la última en la final de la Eurocopa 2020). Equipo tienen de sobra para vencer a cualquiera, pues basta con nombrar a un par de futbolistas del plantel para confirmarlo (Kane, Trippier, Foden, Grealish…). Físicamente también son un conjunto extraordinario, y por todo ello pueden tomarse como serios candidatos a la victoria final. Sin embargo, parece que la historia no está de su lado. Eso sí, todo lo que no sea pasar como mínimo a cuartos de final sería una decepción (aunque podrían verse las caras en octavos contra Países Bajos).

Irán

El país asiático pudo quedarse sin representación mundialista cuando perdió con Irak en Bahréin, pero se las arregló para clasificarse finalmente (con cambio de entrenador mediante). En la Fase de Clasificación ha terminado por delante de equipos superiores sobre el papel, como Corea del Sur, lo que habla muy bien de cómo compite el equipo. Además, actualmente disfruta de jugadores que rinden en las grandes ligas, como Sardar Azmoun, que brilla en la Bundesliga. También son buenos defensivamente, sobre todo en el repliegue. Al ser apenas tres partidos, Irán tiene más posibilidades de lo que las cuotas le otorgan. ¡Atento!

Panorama Images/Getty Images/iStockphoto Grupo B Mundial Estados Unidos

Estados Unidos

El combinado norteamericano no termina de despegar para convertirse en una superpotencia futbolística. Esto no quita que, posiblemente, estemos ante la mejor generación de su historia, con nombres destacados: Pulisic, Dest, Gio Reyna, Musah… Sin embargo, hay muchas dudas sobre su seleccionador, Gregg Berhalter, al que se le critica que no es capaz de exprimir al máximo tanto talento. Además, sufre a la hora de generar fútbol combinativo. Aun así, parte como el máximo favorito a hacerse con la segunda plaza del Grupo B, lo que podría, seguramente, llevarle a enfrentarse a Países Bajos en el primer cruce de la Fase Final.

Gales

Gales, golf y Real Madrid… El lema de Bale ha permitido hacer vivir a la selección galesa los mejores años de su historia. Vienen con la moral por las nubes tras clasificarse en la repesca, y cuentan con otros futbolistas de calidad aparte del ex del Real Madrid, como Ramsey o Nico Williams. Sin embargo, para nosotros, parte por detrás de Estados Unidos, un equipo mucho más físico y talentoso. La clave aquí será ver cómo funcionan como conjunto. Si lo hacen como lo han hecho en la penúltima Eurocopa, no sería de extrañar que se clasificasen para octavos de final.

matimix/Getty Images/iStockphoto Grupo B Copa del Mundo

Cuotas apuestas Grupo B Mundial 2022

Si quieres saber al detalle cómo están las cuotas para las apuestas Grupo B Mundial Qatar 2022, no te pierdas los siguientes apartados:

Ganador del Grupo B Mundial Qatar 2022

La cuota a ganador del grupo de Inglaterra es muy baja, apenas 1.30 a 1. Por otro lado, que el Grupo B Mundial Qatar 2022 lo gane otra selección se antoja difícil, por lo que la desorbitada cuota para Estados Unidos como ganador de grupo (6 a 1) se antoja en exceso arriesgada.

Lo que sí es interesante es la cuota al mercado SE CLASIFICARÁ A OCTAVOS DE FINAL. Creemos que Estados Unidos no debería de tener problemas, al menos no tantos como indican las casas de apuestas, que apenas le dan un 50 % de posibilidades de pasar a octavos de final (cuota 2 a 1). Vemos mucho valor en esta apuesta.

Cuotas a partidos individuales del Grupo B Mundial Qatar 2022

Una de las cuotas más interesantes de los partidos del Grupo B Mundial Qatar 2022 es la de la victoria de Estados Unidos frente a Gales, que se paga por encima de 2 a 1. Es verdad que es un partido abierto en el que puede suceder cualquier cosa, pero creemos que Estados Unidos debería ser más favorita.

En cuanto al partido Inglaterra vs. Irán, una buena apuesta es la del mercado de GOLES. Hablamos, exactamente, de la opción HABRÁ MÁS DE 2.5 GOLES EN EL PARTIDO, que se paga 1.90 a 1. Si los ingleses abren pronto la lata, podrían derrotar a la selección asiática con un auténtico saco de chicharros.

Cuotas a ganador del Mundial Qatar 2022 Grupo B

Inglaterra es una de las favoritas a hacerse con la victoria final. Su cuota 8 a 1 es realmente atractiva. Sin embargo, la historia no está de su parte. Para empezar, es complicado que una selección repita dos ediciones seguidas una actuación de gran calado (recordemos que en 2018 llegó a semifinales). Además, viene de alcanzar la final en la Eurocopa de 2020. Por otro lado, Inglaterra solo ha estado presente en la final una vez en la historia, en 1966 (y siendo anfitriona). Con estos condicionantes, quizá no sea la mejor apuesta Mundial Qatar.

Lo que está claro es que el resto de combinados del grupo están completamente descartados como ganadores del Mundial. Que sí, que Grecia ganó la Eurocopa de 2004, pero el margen para la sorpresa aquí es muy bajo. Que Estados Unidos se haga con el título se paga más de 100 a 1, lo que puede resultar atractivo, pero es improbable. Eso sí, si quieres vivir los partidos del combinado norteamericano con un extra de adrenalina, puedes meterle un par de euros (pero no te hagas muchas ilusiones).