Cómo hacer apuestas deportivas: 6 consejos para aumentar tu éxito

Colocar pronósticos en deportes puede ser una actividad emocionante y también lucrativa si se hace teniendo en cuenta algunos consejos. Por eso, si aún no tienes demasiada experiencia, no te preocupes, ¡estos 6 tips te ayudarán a sacar partido a tus apuestas!

1. Conoce los tipos de apuestas y entiende las cuotas

Lo primero es empezar por lo más básico a la hora de apostar, conocer las apuestas disponibles. De este modo, estarás en disposición de elegir tu tipo de apuesta preferida o la que más te convenga en cada evento deportivo.



Apuestas simples / Apuestas combinadas

Las apuestas simples implican seleccionar un único resultado, como el equipo ganador de un partido. Son ideales para principiantes, ya que son fáciles de entender y requieren menos análisis en comparación con otras apuestas más complejas.

Las apuestas combinadas, también conocidas como apuestas múltiples o parlays, consisten en seleccionar varios resultados en diferentes eventos deportivos. Para ganar la combinada, todos los pronósticos del boleto deben ser buenos. Aquí también podríamos incluir las apuestas de sistema, que son un tipo de parlay con reglas especiales, y las apuestas personalizadas que se crean con la herramienta Constructor de Apuestas. Aunque las combinadas ofrecen mayores ganancias por tener cuotas más altas, también conllevan un mayor riesgo, así que solo las recomendamos si tienes experiencia.



Apuestas previas al partido / Apuestas en vivo

Las apuestas pre-partido son las que se colocan antes de que comience el evento.

Las apuestas en vivo o apuestas en directo se colocan mientras se desarrolla el evento deportivo. Pueden ser emocionantes, ya que las cuotas y las oportunidades de apuesta cambian constantemente a medida que se desarrolla la acción. Por otro lado, requieren una atención constante y una capacidad de reacción rápida para aprovechar las oportunidades que surjan.



Apuestas con hándicap

Por último, le damos un lugar a este tipo de apuesta que es una modalidad especial. En las apuestas con hándicap se asigna una ventaja (o desventaja) a uno de los equipos para equilibrar las diferencias y que no haya un claro favorito.

Igual de importante que conocer los tipos de apuestas es entender los momios, ya que indican cuánto puedes ganar si aciertas el pronóstico. Hay tres formatos principales que debes conocer:



Cuotas fraccionarias : se muestran como una fracción, por ejemplo 5/1 o 10/3. La cifra del numerador representa la cantidad que ganarías si apuestas la cantidad del denominador. Por ejemplo, una cuota de 5/1 significa que ganarías 5 unidades por cada unidad apostada.

: se muestran como una fracción, por ejemplo 5/1 o 10/3. La cifra del numerador representa la cantidad que ganarías si apuestas la cantidad del denominador. Por ejemplo, una cuota de 5/1 significa que ganarías 5 unidades por cada unidad apostada. Cuotas decimales : se expresan como un número decimal, como 1.50 o 3.00. Para calcular tus ganancias potenciales, multiplica tu apuesta por la cuota decimal. Por ejemplo, si apuestas 10 unidades con una cuota de 3.00, podrías ganar 30 unidades.

: se expresan como un número decimal, como 1.50 o 3.00. Para calcular tus ganancias potenciales, multiplica tu apuesta por la cuota decimal. Por ejemplo, si apuestas 10 unidades con una cuota de 3.00, podrías ganar 30 unidades. Cuotas americanas: se muestran como un número positivo o negativo, como +200 o -150. Un número positivo indica cuánto ganarías por cada 100 unidades apostadas, mientras que un número negativo muestra cuánto debes apostar para ganar 100 unidades.

2. Analiza los deportes y equipos

Una parte fundamental del éxito en las apuestas deportivas es investigar y analizar los deportes, equipos y ligas en las que deseas apostar. Para ello es conveniente que prestes atención a los siguientes aspectos:



Estadísticas : analiza el rendimiento histórico de los equipos, como victorias, derrotas, goles anotados, goles encajados y otros datos relevantes que puedan influir en el resultado del evento.

: analiza el rendimiento histórico de los equipos, como victorias, derrotas, goles anotados, goles encajados y otros datos relevantes que puedan influir en el resultado del evento. Tendencias y patrones de juego : observa cómo juegan los equipos en diferentes situaciones, como en casa o fuera, en condiciones climáticas específicas o contra ciertos rivales. Identifica patrones que puedan ayudarte a predecir resultados futuros.

: observa cómo juegan los equipos en diferentes situaciones, como en casa o fuera, en condiciones climáticas específicas o contra ciertos rivales. Identifica patrones que puedan ayudarte a predecir resultados futuros. Estado físico y mental de los jugadores: ten en cuenta las lesiones, suspensiones y otros factores que puedan afectar el rendimiento de los jugadores o equipos. También considera la moral y la motivación porque esto puede influir en el desempeño en el terreno de juego.

3. Gestiona tu presupuesto con responsabilidad

Administrar adecuadamente tu bankroll es muy importante para garantizar que vas a mantenerte con consistencia a lo largo del tiempo y no gastarás todo durante una mala racha.

Es fundamental que establezcas un presupuesto antes de comenzar a apostar. Para ello piensa qué monto estás dispuesto a arriesgar cada semana o cada mes y establece un límite que no cruzarás. Piensa que esta cantidad debe ser algo que puedas permitirte perder llegado el caso sin que repercuta a tus finanzas.

Además, debes mantener la prudencia y no perseguir pérdidas si en una jornada no tienes suerte. Es fundamental mantener la disciplina y no aumentar tus apuestas en un intento de recuperar lo invertido. Ganar también puede ser peligroso si no se maneja adecuadamente. No permitas que las victorias te hagan sentir invencible o te lleven a apostar imprudentemente. Celebra tus ganancias, pero mantén la cabeza fría y sigue centrándote en tu estrategia a largo plazo.

4. Diversifica tus apuestas

Apostar en diferentes mercados puede ser ventajoso porque ayuda a reducir el riesgo a largo plazo. Además, te permite aprovechar múltiples oportunidades que puedan surgir.

Apostar únicamente en tus deportes o equipos favoritos puede conducir a decisiones influidas por tu favoritismo. Si seleccionas eventos con los que no estés involucrando a nivel emocional, podrás tomar decisiones más objetivas.

. .

5. Mantén la cabeza fría

Las apuestas deportivas pueden ser estresantes cuando estamos ante partidos ajustados o cambios de última hora. Es crucial aprender a controlar las emociones y mantener la disciplina para tomar decisiones racionales, sobre todo si son apuestas en vivo.

Si sientes que tus emociones están afectando tus decisiones o que las apuestas están consumiendo demasiado tiempo, tómate un descanso. Esto puede ayudarte a recuperar la perspectiva y volver con una mentalidad más calmada.

6. Aprovecha las promociones de las casas de apuestas

Una de las ventajas que puedes aprovechar al tiempo que descubres cómo hacer apuestas deportivas son las ofertas que los operadores brindan a los nuevos usuarios.

Betano, 10bet, Strendus, Ganabet, Codere… todos tienen un bono de bienvenida que ofrecerte, así como otras ofertas especiales como bonos por segundo depósito o giros gratis en casino. Al registrarte en varios sitios de apuestas, tendrás acceso a más promociones. La mayoría de las casas de apuestas deportivas tienen una sección dedicada a las promociones vigentes, así que asegúrate de visitarla con frecuencia para no perderte ninguna oferta interesante.

Estas ofertas son una forma excelente de comenzar con buen pie, ya que puedes apostar con dinero adicional sin arriesgar tanto de tu propio presupuesto. Normalmente, las bookies te brindan el 100% de tu primer depósito en la plataforma hasta un monto máximo, pero también es posible encontrar bonos de bienvenida sin depósito en algunos operadores. Además, algunas casas de apuestas ofrecen apuesta sin riesgo como oferta de bienvenida, por lo que podrás realizar tu primer pronóstico sin miedo a perder.

Eso sí, antes de aprovechar cualquier promoción, asegúrate de leer y entender sus términos y condiciones. Algunas promociones pueden tener requisitos de apuesta o excluyen ciertas apuestas para contribuir a la liberación de las ganancias. Comprender estos detalles te permitirá aprovechar al máximo las promociones disponibles.