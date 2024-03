Los Himnos del Deporte: “Superunknown” de Soundgarden

El grunge es el “Sonido de Seattle” que se escucha como Himnos del Deporte, en un touchdown de los Seahawks, durante un gol del Sounders y las Reign, tras un jonrón de los Mariners, fueron las canastas de los extintos SuperSonics en la NBA, o el eco de toda una generación de grandes bandas como Soundgarden, con Chris Cornell como la voz cantante de este poderoso subgénero del rock alternativo en los 90s.

8 de marzo de 1994, sale “Superunknown” para amenizar una época supersónicamente musical y deportiva en Seattle. El basquetbol del noroeste de Washington vibraba con las “supersónicas” asistencias de Gary Payton, y la virtuosa voz “grungera” de Cornell. En un concierto en el 2011, Chris se quejó de cuando se llevaron a los SuperSonics de la que fuera su casa de 1967 a 2008:





"¡Se llevaron un maldito equipo de una ciudad (Seattle)! Desde que estaba pequeño existía esa franquicia (Supersonics) y se lo llevaron ¡Es una porquería que se lleven a un equipo de basquetbol!”

Por desgracia, Chris murió el 17 de mayo de 2017, un día oscuro para la música (Fell on Black Days), pero en el recuerdo queda el haber sido la voz que guió a sus amados Seahawks por el camino del triunfo en el Superbowl XLIII, y que inspiró el cortometraje titulado “Chris Cornell talks Seattle Seahawks: What was that sound?” y que incluye las siguientes reflexiones bajo la narración del cantante:

"¿Qué fue ese sonido? Para el oído poco entrenado es ruido, una voz indiscernible de la otra. Colectivamente, no forman otra cosa más que caos, y su propósito es incierto.”

“Pero ¿Qué pensarías si te dijera que ese sonido no es solamente ‘ruido’? Al menos no en Seattle, mi ciudad.”

“Cientos, miles y millones de voces se unen en una sola. Ya no es ‘ruido’, cada voz se vuelve clara. Es el sonido de nuestra temporada.”



Centurylink Field, hoy conocido como Lumen Stadium, hogar de “la legión del boom” y uno de los estadios más ruidosos del mundo, recibió a Soundgarden para amenizar junto a Pharrell Williams el “Kick-Off” entre los Packers y los Seahwaks el 4 de febrero de 2014, ante una multitud frenética de amantes del grunge y del futbol americano.

Hablando de grandes personalidad que se sirvieron con la “cuchara” grande en Seattle, Randy Johnson, leyenda de la loma con los Mariners por sus temibles sliders “mata pichones”. Actualmente es fotógrafo de “hobby” y alguna vez presumió su amistad con los creadores de “Spoonman” en un concierto en el LA Forum en 2011.



Ya casi vuelven las Grandes Ligas y “Black Hole Sun” lo sabe con una de sus parodias beisboleras, por eso Soundgarden es la transformación del “Sonido de Seattle” en el sol musical de los Himnos del deporte.