Diablos Rojos del México tendrá 3 juegos de preparación

Tras haber iniciado el sábado con su pretemporada, los Diablos Rojos del México se alistan para realizar tres juegos de práctica para la Edición 2021 de la Liga Invernal Mexicana.

La ‘La Marabunta Roja” jugará dos veces frente a los Pericos de Puebla, que también se preparan para participar en la LIM, y una ocasión frente a la Selección de la Marina, en encuentros que serán a puerta cerrada al público.

- Martes 12 de octubre: vs Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán

- Jueves 14 de octubre: vs Selección de la Marina en el Estadio Alfredo Harp Helú

- Viernes 15 de octubre: vs Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán

La novena dirigida por Miguel Ojeda entrenó el sábado, domingo y lunes en el ‘Diamante de Fuego’, y este martes por la mañana salió rumbo a Puebla, para enfrentar a los Pericos, novena con la que comparte la Zona Sur de la Liga Invernal Mexicana.

Los Diablos viajan con caras nuevas

Cabe resaltar que una de las caras nuevas que ya trabaja con el staff de la ‘Pandilla Escarlata’, es Mario Valenzuela. El expelotero se integra al equipo con la misión de aportar su experiencia tanto para ayudar a que los jóvenes prospectos aprendan más rápido y tengan un mayor impacto en este torneo invernal como para que sigan el proceso que en un futuro los lleve a la Liga Mexicana de Beisbol.

Para el primer choque de pretemporada, los Diablos Rojos del México enviarán al centro del diamante al derecho de 18 años, Rodolfo Álvarez, presentando el siguiente line up:

1. Antonio Castañeda (JC)

2. Rosman Verdugo (SS)

3. Pedro Castellano (3B)

4. Daniel Jiménez (BD)

5. Carlos Pacheco (JI)

6. José Maciel (C)



7. Ichiro Cano (2B)

8. Sergio Soto (1B)

9. Christian Lucero (JD)

Este miércoles tendrán un entrenamiento más para jueves y viernes seguir con los encuentros de preparación. El fin de semana y el lunes la escuadra capitalina entrenará de nueva cuenta a puerta cerrada, para el martes 19 de octubre iniciar con su participación en la Temporada 2021 de la Liga Invernal Mexicana.