Jake Paul vs Anthony Joshua: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea HOY viernes 19 de diciembre, combate de peso completo, rounds online y por internet

Jorge Ascanio comparte su historia, sus valores y la mentalidad que lo ha llevado a convertirse en un verdadero ejemplo dentro y fuera del deporte. En esta cápsula de “Alma de Campeón”, el atleta revela los pilares que lo impulsan, los retos que ha superado y el trabajo emocional que define a los verdaderos campeones.

28 noviembre, 2025