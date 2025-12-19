logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
Breaking News

OFICIAL: Un campeón de Argentina y la MLS llega a Guadalajara para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea HOY viernes 19 de diciembre, combate de peso completo, rounds online y por internet

Jake Paul vuelve a subir al cuadrilátero para enfrentarse al excampeón de peso completo Anthony Joshua en un combate especial

Jake Paul se enfrenta a Anthony Joshua
Jake Paul se enfrenta a Anthony Joshua|Marco Bello/REUTERS
Notas,
Box Azteca

Escrito por:  Francisco Fernández

El youtuber convertido a boxeador Jake Paul vuelve a subir al cuadrilátero para enfrentarse esta vez a Anthony Joshua en una pelea pactada en peso completo que promete sacudir el mundo del boxeo este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Te puede interesar: ¿Quién es Terence Crawford, el peleador que HOY anunció su retiro del boxeo a los 38 años de edad?

Te Recomendamos