Jake Paul vs Anthony Joshua: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea HOY viernes 19 de diciembre, combate de peso completo, rounds online y por internet
Jake Paul vuelve a subir al cuadrilátero para enfrentarse al excampeón de peso completo Anthony Joshua en un combate especial
El youtuber convertido a boxeador Jake Paul vuelve a subir al cuadrilátero para enfrentarse esta vez a Anthony Joshua en una pelea pactada en peso completo que promete sacudir el mundo del boxeo este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.
