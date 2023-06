Javier Aguirre llegaría a la Selección Mexicana y no como DT

La Selección Mexicana completó su primer prueba de fuego con Diego Cocca al frente del equipo de manera negativa. El equipo de las Barras y las Estrellas se acabó imponiendo 3-0 y extendió su racha de 6 partidos sin perder ante el equipo azteca en todo tipo de compromiso, con la Copa Oro 2023 a la vuelta de la esquina, el rendimiento actual hace pensar que el proceso del estratega argentino estaría en la cuerda floja.

Pero Diego Cocca no sería el único que corre riesgo de dejar la Selección Mexicana para el proceso del Mundial de 2026. De acuerdo con las filtraciones, tampoco los actuales directivos estarían a salvo. Duilio Davino tiene contrato por tres meses, y Rodrigo Ares de Parga también podrían ver concluida su corta participación con el equipo nacional.

Javier Aguirre en la agenda de la Selección Mexicana

De acuerdo con la información filtrada por el periodista Rubén Rodríguez, el actual técnico del Mallorca, Javier Aguirre es uno de los candidatos ‘fuertes’ a llegar a la dirección deportiva de la Selección Mexicana para el proceso 2026. Gustaba y gusta mucho a ‘La Bomba’ Rodriguez para que se haga cargo de la parte directiva y se pueda aprovechar su conocimiento deportivo para estructurar de mejor manera el orden de todas las categorías del equipo nacional.

Es una propuesta que estaría en la mesa de Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, quien mantiene una gran amistad con el Vasco Aguirre. De acuerdo con lo presentado por el periodista, no significa que vaya a llegar de manera definitiva, de momento no habría acercamientos con el estratega del Mallorca, pero sí sería un hecho que está en la agenda y sería uno de los nombres para llegar en caso de que la Copa Oro 2023 no resulte ser lo conveniente.

Como se había mencionado antes, Duilio Davino tiene contrato por tres meses. Por tanto, se podrían sacar conclusiones interesantes al respecto. La actualidad de la Selección Mexicana no es la mejor, la derrota ante Estados Unidos en la Nations League y las formas han tocado hondo, por tanto, Diego Cocca no sería el único que podría ver su futuro comprometido.