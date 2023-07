Johnny Depp es encontrado inconsciente en un hotel en Budapest

El actor de 60 años de edad, Johnny Depp, ha sido encontrado inconsciente en un hotel de Budapest. El también productor de cine, se encontraba en Hungría para dar un concierto junto a Alice Cooper, pues Hollywood Vampires tenía programada una presentación la cual se tuvo que cancelar.

“Todo estaba listo para el show. El escenario, el equipo. Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas. Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock”, fueron palabras de una fuente cercana a la banda.

¿Cuál es el estado de salud de Johnny Depp?



Hasta el momento la salud del actor, quien le da vida a Jack Sparrow en Piratas del Caribe, se desconoce. Hollywood Vampires es un grupo que dio inicio en 2015. La banda formada por Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry, rinden tributo a las estrellas de rock nacidas en los años 70’s.