¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX? tras la Leagues Cup

Se para la Liga BBVA MX. El futbol mexicano tendrá un parón, pues este viernes 21 de julio arranca la Leagues Cup, cuando el nuevo equipo de Lionel Messi, el Inter de Miami, reciba al Cruz Azul, en el primer encuentro de este torneo entre escudras de nuestro país y de la MLS.

De hecho, el certamen durará poco menos de un mes, pues luego de la fase de grupos que inicia esta semana y se jugará hasta el 31 del séptimo mes del año, la Fase Final se disputará entre el 2 y el 19 con la Gran Final, pasando por los 16vos, octavos, cuartos y semis de esta competencia.

¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX después de la Leagues Cup?

Hasta el pasado fin de semana se han jugado tres fechas del Apertura 2023. Donde las Chivas suman nueve unidades de nueve posibles y son líderes generales, previo al arranque de la League Cup; el segundo sitio es para Rayados y el tercero es para el FC Juárez.

Pero ¿Cuándo regresa la Liga BBVA MX?, el futbol mexicano estaría de vuelta para el fin de semana del 18 al 21 de agosto, para disputar la Jornada 4 del torneo local. Esto debido a que al irse eliminando los equipos, para esa fecha solo uno o dos seguirían en competencia de la competencia internacional por la Gran Final.

Los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2023 de la Liga MX

Puebla vs Atlético San Luis



FC Juárez vs Chivas

Necaxa vs Tigres

León vs Mazatlán

Rayados vs Xolos

Atlas vs América

Pumas vs Toluca

Cruz Azul vs Santos Laguna

Querétaro vs Tuzos

Seguramente por la final alguno de los encuentros pueda moverse de fecha, y de hecho aún habría que acomodar la Jornada 5 de la Liga BBVA MX, y podría tener lugar entre el 22, 23, 30 y 31 de agosto, con duelos de media semana.