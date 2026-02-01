¿Podría venir a la Liga MX?: El futuro de Benzema toma un giro inesperado

Karim Benzema vuelve a estar en el centro del tablero. Y no por goles, sino por una decisión que podría sacudir al futbol árabe.. El delantero francés atraviesa horas tensas con Al-Ittihad, club con el que aún tiene contrato, pero con el que la relación parece desgastada más allá del punto de retorno.

El origen del conflicto no fue deportivo. Fue contractual. Una propuesta de renovación que, desde el entorno del jugador, fue percibida como una falta de respeto encendió la mecha. A partir de ahí, el silencio se rompió y el escenario cambió por completo.

Esto podría desencadenar su salida

Benzema no ocultó su molestia. La oferta presentada por Al-Ittihad fue considerada “insuficiente” para un jugador de su trayectoria, liderazgo y peso mediático. Ese gesto fue interpretado por el francés como una señal clara: el proyecto ya no gira a su alrededor.

Desde ese momento, el Balón de Oro 2022 comenzó a explorar alternativas. Y no tardaron en aparecer. Ante ello, mucha gente se pregunta si el ex del Real Madrid podría llegar a la Liga MX, pues recordemos que en años anteriores ha sido ligado a algunos equipos como Rayados o América. Sin embargo, de momento el jugador tiene los ojos puestos en otros destinos.

El gigante que ya espera en Arabia

De acuerdo con reportes cercanos al mercado saudí, Al-Hilal se movió rápido. Muy rápido. El club más poderoso del país, y rival directo de Al-Ittihad, habría iniciado contactos formales para sumar a Benzema en este mismo verano.

Las conversaciones estarían avanzadas, al punto de que en los pasillos del futbol árabe ya se habla de un acuerdo inminente, pese a que el contrato del francés finaliza hasta 2026. Para Al-Hilal, la oportunidad es estratégica: debilitar a un rival directo y sumar a una figura global.

¿Podría regresar a Europa?

Arabia no es la única puerta abierta. En Italia, Juventus sigue de cerca la situación. La posibilidad de repatriar a Benzema al futbol europeo seduce a la directiva bianconera, que ve en el francés una figura capaz de marcar diferencia inmediata.

También hay ruido desde Turquía. Fenerbahçe figura como una opción alternativa, aunque hoy parte desde atrás en la carrera.

Con 83 partidos y 54 goles en el futbol saudí, Benzema ya dejó huella. Pero todo indica que su historia en Al-Ittihad está llegando a su último capítulo.