México vs Bélgica: Cuánto cuestan los boletos más económicos para ver a la selección mexicana

La Selección Mexicana está a horas de protagonizar uno de los partidos más atractivos de su gira de preparación, y los fanáticos en Estados Unidos tienen la oportunidad de vivirlo en directo. El próximo martes 31 de marzo, la selección se medirá ante Bélgica en el icónico Soldier Field de Chicago , como parte de la gira de preparación del combinado nacional de cara al Mundial de este verano.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con una base consolidada y con figuras del fútbol europeo como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y el recién debutante Álvaro Fidalgo vistiendo la playera verde. Bélgica, que se ubica dentro del Top 10 del ranking FIFA, representa una prueba de primer orden para seguir midiendo el nivel del México antes de que comience el torneo más importante del planeta.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Bélgica en Soldier Field?

Si quieres vivir el partido de México vs Bélgica desde las gradas, la buena noticia es que todavía hay entradas disponibles. Los boletos para este amistoso se adquieren a través de diversas plataformas en línea, y los precios más accesibles parten desde los $66 dólares por persona, una cifra razonable considerando el calibre de ambas selecciones y la trascendencia del encuentro como preparativo mundialista.

Una de las principales plataformas donde puedes adquirir tus boletos es Ticketmaster, el portal oficial de venta de entradas para este evento. Desde su plataforma, puedes seleccionar tu sección preferida, visualizar el mapa interactivo del estadio y elegir los asientos que mejor se adapten a tus posibilidades económicas, ya sea en zonas populares o en áreas más cercanas al campo.

Los precios varían significativamente según la ubicación dentro del estadio. Las entradas más económicas comienzan en $66 dólares y corresponden a las secciones altas del estadio, conocidas como Grandstand. Conforme te acerques a la cancha, los costos suben de forma considerable: las plateas y secciones bajas, que ofrecen una vista privilegiada de la acción, pueden llegar hasta los $360 dólares por boleto. Hay opciones para todos los presupuestos.

Detalles del partido México vs Bélgica: todo lo que debes saber

El Soldier Field, uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos y ubicado a orillas del lago Michigan, será el escenario de este duelo de alto voltaje. Las puertas del estadio abrirán a las 6:00 PM (hora del este), mientras que el partido está programado para arrancar a las 9:00 PM. Los estacionamientos estarán habilitados desde las 4:00 PM, lo que da tiempo más que suficiente para llegar sin contratiempos.

Este partido forma parte de una serie de partidos que llevará acabo México previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a modo de preparación. El combinado mexicano ya disputó el primer amistoso de esta fecha FIFA el 28 de marzo ante Portugal en el Estadio Banorte, en un encuentro que dejó sensaciones mixtas. Ahora le toca el turno a Chicago, ciudad con una de las comunidades mexicanas más grandes del país, que recibirá al equipo con el estadio lleno de tricolores.

No dejes pasar esta oportunidad única. Con boletos disponibles desde los $66 dólares en Ticketmaster y la chance de ver al Tri frente a uno de los mejores equipos del mundo a semanas del Mundial 2026, esta es una cita obligada para cualquier aficionado al fútbol en el área de Chicago. Las entradas se están agotando rápidamente, así que no esperes más para asegurar tu lugar en el Soldier Field este martes 31 de marzo.