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León vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY lunes 23 de marzo, partido de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online, por internet y en línea

León y Atlas cierran la actividad de la cabalística Jornada 13 de la Liga BBVA MX Femenil

León se enfrenta a Atlas Femenil
León se enfrenta a Atlas Femenil|MexSport Agency/MexSport Agency

Escrito por: Francisco Fernández

Club León y Atlas se enfrentan este lunes 23 de marzo en compromiso que cerrará la actividad de la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en la cancha del Estadio León en donde la Fiera buscará sumar tres puntos.

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