León 1-0 Santos: Ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 7 del Clausura del 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
León se mide ante Santos en partido de la fecha 7, donde los melenudos buscan defender su casa contra un equipo lagunero que sigue atravesando por momentos difíciles.
En el Estadio León, se enfrentan ahora el equipo esmeralda ante Santos, que buscan romper con su mal paso y añadir tres puntos a su campaña.
La tarea no será fácil pues los esmeraldas tienen una racha de 5 partidos sin conocer la victoria y ahora ante el sotanero ven la mejor opción para retomar el paso.
Santos en siete juegos tiene seis derrotas y un empate, en tanto que León tiene dos victorias, un empate y cuatro descalabros.