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Galería | León silencia al Gallo

La Fiera derrotó sin problemas y con goleada a Querétaro esta tarde de domingo.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_3e2psm9g

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_clodfqs8

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_z35res7n

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_n9g2628p

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_9z6j9eva

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_bs2hopf0

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ux3bi2l2

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ptiyj0br

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4ky3wo8i

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_3e2psm9g

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_clodfqs8

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_z35res7n

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_n9g2628p

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_9z6j9eva

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_bs2hopf0

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ux3bi2l2

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ptiyj0br

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4ky3wo8i

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_3e2psm9g
KAL|1_clodfqs8
KAL|1_z35res7n
KAL|1_n9g2628p
KAL|1_9z6j9eva
KAL|1_bs2hopf0
KAL|1_ux3bi2l2
KAL|1_ptiyj0br
KAL|1_4ky3wo8i

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