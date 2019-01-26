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Galería | Los Rayos del Necaxa y Monarcas no se hicieron daño

En Aguascalientes, Necaxa y Monarcas repartieron unidades tras empate sin goles.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_hec1twq5

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o2o2zizq

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o9t4r549

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zmhimagg

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zmhimagg

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_7fd40u20

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ucux1qg9

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6fxbqynf

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6fxbqynf

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_hec1twq5

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o2o2zizq

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_o9t4r549

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zmhimagg

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_zmhimagg

Isaac Ortiz/MEXSPORT | Galería

KAL|1_7fd40u20

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_ucux1qg9

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6fxbqynf

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_6fxbqynf

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_hec1twq5
KAL|1_o2o2zizq
KAL|1_o9t4r549
KAL|1_zmhimagg
KAL|1_zmhimagg
KAL|1_7fd40u20
KAL|1_ucux1qg9
KAL|1_6fxbqynf
KAL|1_6fxbqynf

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