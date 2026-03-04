Santos 1-2 Cruz Azul: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

El torneo mexicano llega a la Jornada 9, la cual se celebra en fecha doble con una cascada de partidos este martes 3 de marzo en el que aparece el enfrentamiento de Santos ante Cruz Azul, duelo que será una dura prueba para el cuadro local que tratará de pegarle al líder.

Dos equipos con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo se miden a las 7:00 PM en el Estadio Corona de Torreón, recinto donde el estratega Omar Tapia tendrá una chance más de enderezar el barco de los guerreros.

La posición de Santos y Cruz Azul previo al partido de Jornada 9 del martes 3 de marzo

Santos está en el fondo con 2 puntos logrados en ocho juegos; el cuadro de Torreón está en el camino a volver a los primeros planos y cada juego en una oportunidad hacia ese camino.

Por parte de Cruz Azul, han asaltando la cima en una lucha cerrada con Toluca y Chivas. Ahora los cementeros tienen 19 unidades tras seis victorias, un empate y una derrota que los tienen como líderes absolutos.

Al duelo van con carro completo y el pronóstico los favorece aunque no pueden dar nada por cerrado, considerando la necesidad del equipo local que peleará hasta que culmine el cotejo.

Los antecedentes de Santos vs Cruz Azul en Liga MX

En los últimos 5 partidos entre Cruz Azul y Santos, la Máquina tiene tres victorias, Santos una y un empate que ocurrió en agosto del 2023.



Cruz Azul 3-2 Santos | 16 de agosto 2025

Santos 0-1 Cruz Azul | 19 de febrero 2025

Cruz Azul 2-0 Santos | 2 de noviembre 2024

Santos 3-0 Cruz Azul | 9 de marzo 2024

Cruz Azul 2-2 Santos | 20 de agosto 2023