Chuy Corona aceptaría un llamado a Selección Olímpica

El portero de Cruz Azul José de Jesús Corona, campeón con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, habló sobre la Selección Azteca Sub 23 que disputará el Preolímpico en Guadalajara y que este jueves se enfrenta a República Dominicana.

“Está en un momento muy importante la Selección Preolímpica, se van a enfrentar un torneo en el cual deben imponer condiciones y deben conseguir el título. Tiene la calidad, podemos observar el plantel que se tiene y son jóvenes con mucha capacidad y estoy casi seguro que lo van a conseguir ese pase a la Olimpiada”, expresò Corona en Conferencia de Prensa.

José de Jesús Corona reconoció que hay mucha calidad en la portería de la Selección Mexicana Sub 23; los tres arqueros convocados Luis Malagón del Necaxa, Sebastián Jurado de Cruz Azul y Carlos Moreno de Pachuca cuentan con experiencia en primera división y para Chuy Corona el arco Tricolor estará muy bien defendido, sin embargo no se achica y no se descarta para una futura convocatoria.

“Será muy bonito, en lo personal si reconozco que hay capacidad en el arco, yo siempre estaré a disposición de la Selección pero por ese lado estoy tranquilo, vamos muy bien resguardados, son jóvenes con esa capacidad que lo han demostrado en sus equipos, a Sebastián Jurado aquí lo tenemos y lo ha mostrado qué bueno que tengan otros jóvenes esa oportunidad de vivir Éste sueño olímpico y de ahí disfrutar cada uno de los momentos que puedan tener y experimentar en ese camino hacia las Olimpiadas”.

Luis Malagón, único jugador que faltaba por reportar en Guadalajara (por el partido de este lunes entre Necaxa y León de la Jornada 11) ya se encuentra concentrado con el combinado nacional en territorio. Con esto la Selección Azteca Sub 23 ya se encuentra completa y trabajando bajo las ordenes de su entrenador Jaime Lozano.