Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
El liderato de Gallos en imágenes
Querétaro empata con Puebla, pero mantiene el liderato del Apertura 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.
Isaac Ortiz/MEXSPORT | during the game Queretaro vs Puebla, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 01, 2019. <br><br> durante el partido Queretaro vs Puebla, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 01 de Septiembre de 2019.