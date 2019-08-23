No te pierdas las mejores imágenes del Santos vs Rayados

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Los laguneros se impusieron a Monterrey en condición de local.
MEXSPORT | Santos vs Monterrey
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Enrique Terrazas/MEXSPORT | Santos vs Monterrey
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