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Toluca vs Tijuana
Los Diablos Rojos consiguen la victoria en el Infierno
MEXSPORT | Toluca vs Xolos
MEXSPORT | during the game Toluca vs Tijuana, corresponding to day 6 of the Torneo Clausura 2019 of the Liga BBVA MX, at Nemesio Diez Stadium, on August 25, 2019. <br><br> durante el partido Toluca vs Tijuana, correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nemesio Diez, el 25 de Agosto de 2019.
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