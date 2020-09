Evaluarán el futuro de Emanuel Aguilera en las Águilas

El futuro de Emanuel Aguilera está en el aire, ya que su contrato vence en diciembre próximo y el Presidente Deportivo de las Águilas Santiago Baños, reveló que sigue siendo evaluado para, de ser necesario, empezar la renovación.

“También vence contrato y esperamos que se aclare más el panorama, sabemos que Bruno estará de regreso por ahí de marzo, tenemos a Sebastián, tenemos a Ramón y haremos el análisis en la parte final del torneo y veremos si logramos una decisión, veremos qué sucede con Ema”, explicó.

Lo mismo sucede con el mediocampista Santiago Cáseres, quien está de préstamo por el Villarreal hasta fin de año, pero de quien tampoco tienen certeza si harán efectiva la opción de compra.

“Santiago (Cáseres) tiene contrato hasta diciembre y valoraremos la situación. Gran parte del torneo regular más liguilla está por delante y veremos cómo terminamos el torneo para tomar una decisión”, indicó.

Por otro lado, el directivo de las Águilas respaldó el trabajo de Miguel Herrera, dejando claro que no se dejan llevar por lo que se dice en redes sociales.

“La credibilidad la tiene Miguel como su cuerpo técnico y es con base en resultados y no es con este torneo, sino lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo; lo hemos dicho, si nos vamos a basar o tomar decisiones con lo que se dice en redes sociales ya no habría nadie en el club, estaríamos todos fuera, no lo tomamos de esa forma creemos en el proyecto”, expresó.