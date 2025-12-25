Héroes, caídas y redenciones: los 5 deportistas latinos que estremecieron el 2025

El 2025 fue un año cargado de emociones para el deporte latinoamericano. Entre consagraciones históricas, regresos esperados y promesas que ya son realidad, cinco deportistas latinos acapararon reflectores y conversaciones tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. No todos ganaron, pero todos dejaron huella.

Desde las canchas de la MLS hasta las pistas de atletismo, el ciclismo europeo, el tenis y la Fórmula 1, estos atletas representaron el talento, la resiliencia y el impacto global del deporte latino en un año que quedará en la memoria.

Ídolos eternos y regresos que emocionaron al mundo

Lionel Messi volvió a demostrar que la edad no define la grandeza. A los 38 años, lideró al Inter Miami a su primer título de la MLS y se convirtió en el primer futbolista en ganar dos MVP consecutivos en la liga. Con 29 goles en 28 partidos, el argentino cerró un 2025 que lo reafirma como figura central rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En otra escena cargada de simbolismo, Yulimar Rojas protagonizó uno de los regresos más emotivos del año. Tras casi dos años fuera por una lesión en el tendón de Aquiles, la venezolana volvió a competir y ganó una medalla de bronce en el Mundial de Tokio. No fue oro, pero sí una victoria personal que renovó la esperanza del atletismo latino.

Nuevas estrellas latinas que rompieron moldes en 2025

El ciclismo tuvo acento mexicano gracias a Isaac Del Toro, quien con apenas 21 años desafió a Tadej Pogacar al terminar segundo en el Giro de Italia. Su irrupción lo convirtió en la gran revelación del deporte mexicano y en una figura a seguir rumbo al Tour de Francia.

En el tenis, João Fonseca dejó de ser promesa para convertirse en realidad. El brasileño de 19 años ganó dos títulos ATP, escaló hasta el top-25 del ranking y empezó a incomodar a una élite dominada por Alcaraz y Sinner.

No todas las historias fueron de gloria. Franco Colapinto, en su debut completo en la Fórmula 1, no logró sumar puntos, pero su presencia mantuvo viva la ilusión argentina y aseguró su continuidad en la máxima categoría para 2026.

Cinco deportistas, cinco caminos distintos, un mismo impacto: el 2025 confirmó que el deporte latino no solo compite, también define tendencias y emociones a escala global.