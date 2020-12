Aczino y Lobo Estepario nos presentan el Cartel de #TriplemaníaXXVIII

La Triplemanía XXVIII será un evento que le dará la vuelta al mundo y qué mejor para presentar la esppectacular cartelera que talento mexicano como Aczino y Lobo Estepario.

Talenco 100 por ciento mexicano como Aczino y Lobo Estepario llegan para presentar la espectacular cartelera de Triplemanía XXVIII, evento que podrás disfrutar completamente EN VIVO AQUÍ.

En la lucha estelar de la noche se estarán enfrentando Chessman y Pagano, en contienda que promete ser una de las mñas emocionantes de toda la historia.

La empresa AAA celebra su aniversario 28 con un programa lleno de talento en siete contiendas, en donde sale a relucir un duelo en el que Lady Shani, La Hiedra, Chik Tormenta, Lady Maravilla, Faby Apache y Hades implementarán todos sus recursos para salir con la mano en alto en esta contienda.

En un duelo especial, los Psycho Circus, tercia formada por Psycho Clown, Murder Clown y Monsther Clown se ven las caras ante LA Park, Hijo de LA Park y Blue Demon Jr.

En una contienda esperada por toda la afición, Laredo Kid aspira a ser el nuevo megacampeón cuando se pare en el ring de Triplemanía ante Kenny Omega.

Habrá un duelo que distinguirá este evento, pues Aracno y Leyenda Americana chocan ante Terror Púrpura y Venenoide.

Chessman y Pagano calientan la Triplemanía XXVIII

“El respeto entre él y yo ya se perdió desde hace mucho. En cuanto empiece la lucha buscaré acabar con esto. No me asusta Chessman. Tengo que estar concentrado porque un error me cuesta la derrota o hasta la vida”, aseguró Pagano.

“Ni abajo del ring ni arriba le tengo respeto a Pagano, voy a enseñarle aquí quién es el mejor. Ya nos dijimos de todo, ya nos dimos con todo y ahora sólo queda ver en Triplemanía quién es mejor. Pagano es buen luchador, pero mejor que yo no lo es y lo voy a demostrar”, contestó Chessman.