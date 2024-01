Luis Quiñones sería el sacrificio en Tigres ¿Cuál es la razón?

Los Tigres de Nuevo León llegan al Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con sed de revancha, debido a que el semestre anterior se quedaron en la gran final del futbol mexicano, sin embargo no pudieron sumar un título más a sus vitrinas debido a que cayeron en la final ante las Águilas del América.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi no han perdido el tiempo y cerraron una de las contrataciones más importantes de la ventana de transferencias, de trata del argentino Juan Brunetta, quien llegó procedente de Santos Laguna y fue uno de los mejores futbolistas en el balompié azteca en el Apertura 2023.

Con la llegada de Brunetta el director técnico uruguayo tiene un gran problema, cómo lograr alinear la mayor cantidad de figuras con las que cuenta en su plantel; a continuación te diremos cuál podría ser el once titular de Siboldi para el inicio del 2024.

En el arco continuaría Nahuel Guzmán, el argentino a pesar de salir expulsado contra el América continúa siendo un ídolo de la afición y un líder del vestidor.

En la defensa no habría cambios, se mantendría Javier Aquino en la lateral derecha y Jesús Angulo en la izquierda, la pareja de centrales serían el brasileño Samir Caetano y el argentino Guido Pizarro.

La pareja de mediocampistas podría ser Rafa Carioca acompañado por Fernando Gorriarán, ambos ya han formado esta pareja desde la llegada del uruguayo a la Sultana del Norte.

¿Cómo sería el ataque de Tigres con Juan Brunetta?

En el ataque habrían modificaciones para poder incorporar a Juan Brunetta, el argentino recién llegado a Nuevo León tomaría la posición de 10 o creativo, por detrás del centro delantero francés André-Pierre Gignac, quien se mantendría como eje de ataque felino y en la bandas con la capacidad de alternar dependiendo el rival o las indicaciones de Robert Dante Siboldi los mexicanos Diego Laínez por un lateral y en el otro Sebastián Córdova.

¿Qué pasará con Luis Quiñones?

El que sería el sacrificado por el charrúa Robert Dante Siboldi para poder colocar a Juan Brunetta en el once titular sería el colombiano Luis Quiñones, quien los últimos torneos había sido una pieza clave en Tigres, sin embargo por las reglas de la Liga BBVA MX de no poder tener más de siete no formados en México sobre el terreno de juego pasaría el cafetalero a la banca de los de San Nicolás de los Garza.

