logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Jugador de New England Patriots llega esposado al Super Bowl LX

El jugador de Patriots tuvo una peculiar forma de llegar al Super Bowl

Mack Hollins llegó esposado al juego
Mack Hollins llegó esposado al juego|Reuters
Notas,
Ritual NFL

Escrito por:  Francisco Fernández

Los jugadores de New England Patriots y Seattle Seahawks han llegado al Levi´s Stadium de Santa Clara, California, para disputar el Super Bowl LX; sin embargo, ha llamado la atención la peculiar forma de entrar a los vestidores del receptor de Pats, Mack Hollins.

Te puede interesar:

Mack Hollins llega esposado al estadio

Mack Hollins ha llamado la atención porque acostumbra a andar descalzo; sin embargo, en esta ocasión no solo se robó las miradas por entrar sin zapatos, sino que también lo hizo con las manos esposadas.

Te Recomendamos