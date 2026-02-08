Jugador de New England Patriots llega esposado al Super Bowl LX

Los jugadores de New England Patriots y Seattle Seahawks han llegado al Levi´s Stadium de Santa Clara, California, para disputar el Super Bowl LX; sin embargo, ha llamado la atención la peculiar forma de entrar a los vestidores del receptor de Pats, Mack Hollins.

Mack Hollins llega esposado al estadio

Mack Hollins ha llamado la atención porque acostumbra a andar descalzo; sin embargo, en esta ocasión no solo se robó las miradas por entrar sin zapatos, sino que también lo hizo con las manos esposadas.