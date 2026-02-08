Jugador de New England Patriots llega esposado al Super Bowl LX
El jugador de Patriots tuvo una peculiar forma de llegar al Super Bowl
Los jugadores de New England Patriots y Seattle Seahawks han llegado al Levi´s Stadium de Santa Clara, California, para disputar el Super Bowl LX; sin embargo, ha llamado la atención la peculiar forma de entrar a los vestidores del receptor de Pats, Mack Hollins.
Mack Hollins llega esposado al estadio
Mack Hollins ha llamado la atención porque acostumbra a andar descalzo; sin embargo, en esta ocasión no solo se robó las miradas por entrar sin zapatos, sino que también lo hizo con las manos esposadas.
Patriots WR Mack Hollins has arrived at Super Bowl LX 💀 pic.twitter.com/leDIaj8Fzu— FearBuck (@FearedBuck) February 8, 2026