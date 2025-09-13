Mazatlán vs Pumas en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 8 del Apertura Liga BBVA MX hoy 12 de septiembre?; marcador online
No te pierdas en vivo, gratis y en directo el partido entre Mazatlán y Pumas en la octava fecha del futbol mexicano a través de la señal de TV Azteca Deportes.
Este 12 de septiembre regresa el tradicional y esperado viernes botanero después de la fecha FIFA en donde México sacó un par de empates con el espectacular partido Mazatlán vs Pumas, mismo que podrás disfrutar en vivo y gratis a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.
En duelo que se llevará a cabo en el Estadio El Encanto, los Cañoneros dirigidos por Robert Dante Siboldi buscarán un triunfo que los pueda acercar a los puestos que dan un boleto al anhelado Play In.
Del otro lado llegan unos felinos irregulares que no han conseguido los resultados esperados en el inicio del torneo, sin embargo, marchan en el décimo puesto con 3 triunfos, por lo que una victoria en Mazatlán podría catapultarlos hacia los puestos que da un boleto directo a la Liguilla, objetivo principal de Efraín Juárez que tiene la presión de romper la sequía de 14 años sin títulos en el Club Universidad.
Mazatlán vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Mazatlán vs Pumas, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 8 del Apertura 2025
El partido entre Mazatlán y Pumas podrás verlo en vivo y gratis este viernes 12 de septiembre de 2025 en punto de las 8:50 pm tiempo del centro de México a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes, todo en directo desde Mazatlán, la famosa Perla del Pacífico.
Mazatlán vs Pumas en vivo
- Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025
- Horario: 8:50 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa
- Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
Mazatlán vs Pumas, alineaciones confirmadas del partido, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Para el partido entre Mazatlán y Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Mazatlán y Pumas, los entrenadores Robert Dante Siboldi y Efraín Suárez salen al campo con lo mejor que tienen disponible.
Alineación Mazatlán:
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Facundo Almada, Mauro Zaleta, Bryan Coluca, Lucas Merolla
- Mediocampistas: Sebastián Fierro, Jordan Sierro, Omar Moreno, Nicolás Benedetti
- Delanteros: Luiz Teodora y Fabio Gomes
Alineación Pumas:
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Ángel Azuaje
- Mediocampistas: Rodrigo López, José Caicedo, Aaron Ramsey, Santiago Trigos y Jorge Ruvalcaba
- Delanteros: Guillermo Martínez