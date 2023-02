Mbappé alcanza récord histórico en el PSG vs Marsella

El delantero francés, Kylian Mbappé logró marcar un doblete en el partido del París Saint Germain contra el Olympique Marsella y con su último gol, logró empatar el récord que ostentaba el uruguayo Edinson Cavani.

En el partido correspondiente a la Jornada 25 de la Ligue 1, el PSG venció 3 a 0 al Olympique con goles de Lionel Messi y de Kylian Mbappé. Con la victoria, aseguraron el primer lugar y se pusieron a ocho puntos de diferencia entre ambos equipos.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: Jugadores mexicanos que estarán en los Octavos de Final de la Europa League

Mbappé está cerca de ser el máximo goleador del PSG

Junto a una victoria tan importante en el clásico de Francia, Mbappé llegó a los 200 goles y se encuentra empatado junto a Edinson Cavani como máximo goleador en la historia del club.

Cavani se convirtió en leyenda del PSG y logró superar los 156 goles de Zlatan Ibrahimovic, quien ya había superado los 109 tantos de Pedro Pauleta. Ahora, el uruguayo está muy cerca de ser superado y de quedar como el segundo máximo goleador del PSG.

Avec son doublé ce soir, @KMbappe égale Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 2️⃣0️⃣0️⃣ buts ✨



0-3 I #OMPSG I #LeClassique pic.twitter.com/OHP3IAC8ew — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2023

Números de Kylian Mbppé con el PSG

Kylian acumula 246 partidos disputados con el París Saint Germain, donde ha logrado marcar 200 goles y 94 asistencias.

Sus goles se dividen en las siguientes competiciones:

Ligue 1 136 goles

UEFA Champions League 34 goles

Copa de Francia 27 goles

Copa de la Liga 2 goles

Supercopa de Francia 1 gol

Próximos juegos del PSG

Mbappé está a solo un gol de ser el máximo goleador del París Saint-Germain y podría conseguirlo en alguno de sus próximos juegos. Los siguientes tres juegos que tiene por disputar el PSG son:

sábado 4 de marzo PSG vs Nantes

miércoles 8 de marzo Bayern Munich vs PSG

sábado 11 de marzo Brest vs PSG

Todo parecería indicar que Kylian podría superar la marca ante el Nantes, pero podría aguantar su racha goleadora para superarlo en los Octavos de Final de la UEFA Championes League ante el Bayern Munich.

Te puede interesar: Manchester United levanta la Carabao Cup, su primer título de la temporada