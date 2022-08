Mejores casas de apuestas en México 2022: todo lo que debes saber

Mejores Casas de apuestas México 2022

Las apuestas deportivas online México

México se encuentra en posición de ser uno de los países de Latinoamérica con mayor industria de salas de apuestas presenciales y también online. Debido al auge de esta actividad en el país, ciertos sectores intentan beneficiarse de ello al ofrecer sus servicios de un modo ilegal.

Debido a las posibilidades que ofrecen los sitios web, prácticamente cualquiera tiene a su alcance el hacer pensar a un usuario que se encuentra apostando bajo un entorno totalmente seguro.

Sin embargo, esto no siempre es así. Algunas casas de apuestas online operan de forma ilegal eludiendo las leyes de país y sin cumplir con los requerimientos hacia el usuario. Esto podría traer consecuencias negativas a la experiencia como jugador en línea.

Sin embargo, debido a las regulaciones que se aplican en el país, en todo momento puedes sabes cuáles son las casas de apuestas legales en México. Para comenzar, por nuestra parte te listaremos algunas de las mejores plataformas. En esas plataformas puedes optar para apostar de forma legal.

Cómo se regulan las apuestas deportivas en México

La Secretaría de Gobernación es la encargada de la regulación de las casas de apuestas online que operan de forma legal en México. Esta labor está realizada mediante una ley que fue promulgada en el año 1947 (La Ley Federal de Juegos y Sorteos).

Es cierto que se trata de una ley poco elaborada y que cuenta con años de antigüedad. Sin embargo, gracias al reglamento promulgado hace ya unos años la ley se actualizó. Se actualizó con el auge de los operadores de apuestas y casinos en línea.

Por ello, en este momento es necesario tener al menos 18 años para poder jugar. No se puede encontrar bebido (según indica la Secretaría de Gobernación) o ejercer de policía o militar en servicio.

Así, la ley indica que jugar a la quiniela de forma familiar y de forma ocasional para pasar el tiempo es una actividad totalmente legal. Del mismo modo, no será posible invitar a formar parte de juego a gente desconocida. Tampoco cobrar por una participación o generar ganancias con ello.

Además, las empresas deben superar un tedioso proceso para abrir un casino. Primeramente deben crear una Sociedad Mercantil. Luego deben contar con un lugar y entorno seguros y demostrar mediante una fianza que la empresa genera ganancias. La empresa también debe demostrar que podrá hacerse cargo de los pagos a sus usuarios y jugadores.

Información acerca de las apuestas y juegos

Igualmente, las casas de apuestas online establecidas en México deben presentar información acerca de las apuestas y juegos que ofrecen. Dejando claro en todo momento que los jugadores no son llevados a engaño o errores por parte de la empresa. Es decir, las apuestas online deben ser limpias y no tratarse de eventos o juegos amañados.

Los requerimientos que el gobierno exige cumplir a las casas de apuestas legales en México tienen el propósito de ofrecer protección a los usuarios. Los deben proteger para no ser defraudados a través de estas compañías. Así, con la nueva reforma, las casas de apuestas online establecidas en México también pueden permitir apostar a través de internet.

Las apuestas online y offline

El juego y las apuestas han ido evolucionando con el paso del tiempo, tanto en México como en otros países. Desde los juegos de lotería y canicas hasta los juegos de caza o de pelota eran perfectos para hacer pequeñas apuestas. Sin embargo, el juego, tal y como se conoce a día de hoy, llegó a través de los españoles.

Los jugadores ya no necesitaban apostar en el trabajo, ya que era posible hacerlo a través de las casas de apuestas en México. A su vez, las posibilidades que ofrecía internet multiplicaron exponencialmente estos servicios. Y cualquier cliente podía hacer sus apuestas desde cualquier lugar de México.

El juego en línea en México no se encontraba regulado hasta hace poco tiempo. No era una actividad permitida. Pero el vacío legal suponía un espacio para que los jugadores no quedasen expuestos a sanciones. Ya que no estaba contemplado por la ley.

Con la llegada del juego en línea en México, según la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego en México, esta actividad produce millones de dólares al año.

Con ello, esta industria es la que mayor crecimiento tuvo en toda Latinoamérica. El fútbol, deporte rey del país, es la disciplina deportiva que mayor volumen de apuestas y usuarios tiene en los casinos en línea. Y es que gracias a las posibilidades que ofrece una industria cada vez más avanzada. Puedes hacer todo tipo de pronósticos respecto a lo que ocurrirá en un partido.

Casas de apuestas deportivas en México

Las mejores casas de apuestas en México lo son gracias a ofrecer una serie de características y servicios únicos para el usuario. Cada plataforma de apuestas tiene sus propias ofertas, mercados deportivos, juegos, etc. Por eso, a continuación te haremos una descripción de los distintos operadores.

Caliente

Cuando hablamos de Caliente lo hacemos de una de las más importantes y mejores casas de apuestas en México. En esta casa encontrarás diferentes tipos de deportes en eventos celebrados tanto en México como en el resto del planeta. Pero también permite colocar jugadas a través de juegos virtuales.

Normalmente, esta casa de apuestas ofrece bonos para nuevos usuarios. Además, puedes agregar saldo en Caliente a través de sus diferentes métodos de pago que incluyen tarjetas de crédito. Además, en su web encontrarás otros bonos y promociones, noticias destacadas y estadísticas sobre cada competición.

Caliente MX

bet365

Se trata de un operador reconocible tanto en México como en otros países del mundo. Esta plataforma de apuestas cuenta con una interfaz clara e intuitiva. La interfaz permite a los usuarios una navegación sencilla desde su sitio web y también desde bet365 app.

Además, bet365 casa de apuestas a veces ofrece promociones para aquellos clientes que se registren por primera vez. A veces podrás utilizar el bet365 código bonus en el momento de darse de alta como usuario. (El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.)

Recuerda que solo podrás crear tu cuenta en bet365 si tienes al menos 18 años de edad y no lo has hecho con anterioridad.

bet365 MX

Codere

La marca Codere llega desde España y cuenta con locales de apuestas físicos y también un sitio web en línea. La plataforma cuenta con establecimientos en México para apostar de forma presencial. Aunque también puedes hacerlo desde su web, gracias a las licencias obtenidas de forma legal.

Esta marca se encarga de patrocinar a equipos tan importantes como el Real Madrid. También ofrece cientos de mercados deportivos, así como juegos de casino.

Codere MX

Ganabet

Ganabet permite apostar a través del peso mexicano. En su web encontrarás todo tipo de juegos de casino y apuestas en vivo. Casi en todas plataformas de apuestas en línea ahora ejercen su actividad a través de las leyes establecidas en México.

Algunas se basan más bien en la utilización de leyes extranjeras para ofrecer sus servicios a clientes mexicanos a través de otras monedas internacionales. Eso sí, en caso de que generes ganancias, podrás convertirlos a pesos mexicanos sin problema.

Ganabet MX

Strendus

Strendus es una de las nueves casas de apuestas en México y normalmente tienen oferta de bienvenida.

Strendus MX

Los bonos de bienvenida en México

Las plataformas de apuestas en vivo cuentan con diversas promociones y ventajas para que te animes a apostar a través de su página. De este modo contarás con un saldo extra que te permitirá probar sus servicios durante más tiempo. Pero primero tendrás que cumplir con todos los términos y condiciones.

La promoción más común que normalmente podrás encontrar son los bonos de bienvenida para nuevos usuarios. Este tipo de promoción consiste normalmente en doblar tu primer ingreso. De ese modo podrás obtener el doble de lo que hayas depositado. Eso sí, cuentan con un límite máximo y una serie de requisitos.

Es decir, si tras registrarte decides hacer un depósito de $300 MXN, la casa de apuestas te entregará $300 MXN extra si cumples con los requisitos. De este modo jugarías con $600 MXN. Normalmente, existe un límite establecido, aunque dependerá de cada operador.

A su vez, las casas de apuestas también a veces ofrecen ‘códigos promociones’ que los usuarios pueden obtener a través de páginas de terceros. Los pueden utilizar a la hora de registro. Los jugadores pueden recibir promociones con cantidades extra para apostar tanto en deportes como en casino con su registro si cumplen con todos los requisitos.

Además, también podemos hacer referencia al bono por referido o invita a un amigo. Se trata de una promoción que obtendrás si un amigo tuyo se registra en la web del operador a través de un enlace enviado desde tu cuenta.

Visita las páginas oficiales de los operadores para revisar las promociones actuales disponibles.

Casas de apuestas deportivas online que ofrecen Streaming

El streaming es una posibilidad que no se encuentra activa en todas las mejores casas de apuestas en México. Algunas casas de apuestas México cuentan con este servicio, pero depende de la regulación local y de quién es el dueño de los permisos para ofrecer la retransmisión del evento en cada país.

Para poder disfrutar del streaming en una casa de apuestas online, estar registrado será un requisito esencial. Además, la casa podrá solicitarte realizar un ingreso o apostar el mismo día en el que se celebra el partido. Se trata de una herramienta que hace destacar los servicios del operador por encima de otras ofertas del mercado.

Algunas de las mejores casas de apuestas México que cuentan con servicio de streaming son Codere o Caliente. Recuerda que para que la retransmisión esté disponible, dependerá de tu localización, el dispositivo que utilices, tu conexión a internet o las condiciones establecidas por el operador.

Mejores Casas de Apuestas en México: Apps

Una de las principales formas de apostar en línea en México lo encontramos también a través de las aplicaciones móviles. Ya sea desde smartphone o tablet, las mejores casas de apuestas México suelen ofrecer una app móvil compatible con iOS y también con Android.

Consejos para saber si una casa de apuestas es legal

Como jugador, puedes asegurarte de si te encuentras en un sitio de apuestas totalmente legal en México. Ya hemos nombrado anteriormente algunas de las principales casas de apuestas México más reconocidas del país. Pero a continuación, puedes ver una lista de los puntos más relevantes a observar en un operador.

Nombre de la marca: “Brand”

Las casas de apuestas México más reconocidas cuentan con nombres muy populares en el mundo del juego. Este puede ser un primer punto a observar a la hora de escoger una plataforma de juego.

Leyes locales

Los jugadores pueden echar un vistazo al sitio web de la Secretaría de Gobernación para consultar las licencias de las diferentes casas de apuestas. Así, podrás ver los términos generales y las condiciones para conocer de primera mano sobre qué base se sustentan.

Transparencia

Un punto importante para saber si las casas de apuestas México son legales está en su transparencia. La mayoría de operadores legales en el país ofrecen información relativa a su actividad y no te costará demasiado trabajo encontrarla.

Asimismo, el sello de la Secretaría de Gobernación debe encontrarse a pie de página en la web de la casa de apuestas que opere legalmente en México.

Software

Los proveedores de juegos y software utilizado en las páginas de apuestas también pueden ser una garantía sobre su legalidad. De hecho, marcas como Microgaming, Netent o Playtech suponen un sinónimo de garantía y seguridad en sus juegos y apuestas.

Mejores casas de apuestas en méxico: Consejos

Ahora que sabes qué sitios de apuestas son seguros y cómo apostar, en esta lista podrás conocer algunos consejos.

Recopila información sobre los equipos y jugadores para saber los estados de forma, ausencias, etc. Una baja importante puede ser crucial en el desarrollo de un evento. No confíes todo al azar, ten la certeza de apostar de forma objetiva y con sentido para aumentar tus posibilidades. Valora cada una de las posibilidades que se pueden dar durante el juego. Los sitios web de apuestas y juegos casino cuentan con paneles de información y estadísticas que pueden ser de gran ayuda. Tanto para apostar de forma rápida como para armar tus propias estrategias. Apostar con cabeza fría puede ser una buena decisión. A veces, apostar por un equipo o jugador que no es de tu agrado puede ser lo mejor, visto desde una forma objetiva.

Las casas de apuestas ilegales en México

Aunque hace algunos años, concretamente en 2016, el presidente de la gobernación afirmó que no existían casas de apuestas ilegales en el país, lo cierto es que parecía alejado de la realidad.

Diferentes organizaciones, así como plataformas de juego legales, se encargaban de desmentir, señalando lugares de apuestas ilegales en el país.

De forma contraria a lo que ocurre en los operadores legales del país, las casas ilegales no ofrecen una seguridad a sus clientes. Estos sitios de apuestas no abonan los impuestos correspondientes. Por ejemplo, eso pasa con máquinas tragamonedas situadas en tiendas. Así como diferentes locales y establecimientos ubicados en distintos puntos del país.

Debido a que no es una actividad legal, no es posible saber el número exacto de establecimientos ilegales en México. Aunque el gobierno se encarga de cerrar continuamente este tipo de locales.

Mejores casas de apuestas en méxico: Conclusión

Tanto si eres un experto en el mundo de las apuestas como si eres un jugador con poca experiencia por el momento, la información siempre será importante. Así no tendrás ningún tipo de preocupación y podrás apostar bajo un entorno seguro y protegido.

Las mejores casas de apuestas México se esfuerzan por cumplir cada uno de los requerimientos legales que se solicitan para ejercer su actividad de forma legal en el país. Es por ello que podrás comprobar toda la información y certificados en el propio sitio web de cada operador.

De este modo solo pensarás en en tener la mejor experiencia posible apostando en línea. Por lo demás, nuestro consejo antes de comenzar a hacer tus apuestas online en México se basa en los siguientes puntos. Debes jugar responsable y leer siempre los téminos y condiciones de cada apuesta o oferta. Y antes de todo, has de tener +18 años.

