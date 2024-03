Messi se sincera sobre su posible retiro del futbol

Lionel Messi habló abiertamente sibre su posible retiro del futbol profesional, durante la grabación de un podcast de una cadena de Arabia Saudita. El astro argentino es consciente de que conforme pasan los años, cada vez es más complicado estar a la altura de las exigencias del futbol actual.

Ante ello, el rosarino apuntó que en el momento en el que ya no se sienta al cien por ciento, colgará los botines sin importar los años que tenga.

“Yo sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego mal y, cuándo yo sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”, dijo el campeón mundial argentino.

¿Cuándo se retirará Lionel Messi?

Messi ha sido muy criticado por no estar a la altura en los últimos años, concretamente desde su salida del Barcelona. Con excepción del Mundial de Qatar 2022, aficionados tanto del PSG como del Inter Miami, han demostrado su descontento con el albiceleste.

“En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros”, añadió.

Messi se sinceró reconociendo que cada vez le cuesta más trabajo estar al cien por ciento dentro del terreno de juego, no sólo por su edad, sino también por los cambios que ha sufrido el futbol a lo largo de los años.

“Uno se da cuenta que cada vez es más difícil y que se necesita mas cuidado porque cada vez hay más partidos también, se juegan más seguidos, mucho mas físico también y creo que el descanso es muy importante”, sentenció el futbolista.

Messi no ha podido tener actividad en esta última fecha FIFA con Argentina, precisamente por una lesión muscular que sufrió con el Inter Miami en la Concacaf Champions Cup, y se espera que en los próximos días esté listo para volver a la actividad tanto en dicho certamen como en la MLS.