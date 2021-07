Ana Guevara califica de ‘lamentable’, las opinión de Paola Espinosa

Ana Guevara manifestó este lunes, que las opiniones realizadas en redes sociales por Paola Espinosa son ‘lamentables’ y fuera del lugar.

Luego de que la clavadista mexicana Paola Espinosa lanzara una polémica opinión en redes sociales sobre la actuación de sus compañeras en Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Guevara tildó de “lamentable” lo expresado por Espinosa.

El domingo, Carolina Mendoza y Dolores Hernández entraron en acción en Tokyo 2020, en la prueba de clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros y pese a su denodada actuación, se quedaron a un paso de las medallas, con el cuarto puesto del del desafío.

El primer sitio fue para Shi Tingmao y Wang Han, de China, pareja que se llevó el oro con 326.40 puntos; Jennifer Abel y Melissa Citrini, de Canadá, se bañaron en plata con 300.78 y la mancuerna de Lena Hentschel y Tina Punzel, de Alemania, se agenciaron el bronce con 284.97.

Además de la intensa competencia, se reportó una postura extremista de los jueces que impactó en todas las clavadistas.

El polémico tuit de Paola Espinosa

Luego de la competencia en la que entraron en acción Dolores Hernández y Carolina Mendoza y en la que no ganaron un lugar en el podio, la experimentada Paola Espinosa, manifestó en Twitter su sentir tras ver a sus compañeras de deporte quedarse sin metales.

“Era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3m sincronizados, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos diploma olímpico. Era tan viable”.

El tuit de Espinosa fue duramente señalada y criticado, no solamente por los mexicanos que están al pendiente de la actividad en Juegos Olímpicos, pues se sumaron atletas en activo y ex compañeros, que pidieron hacer unidad en estos tiempos y no dividir, señalar y demeritar lo realizado en estas pruebas.

Paola Espinosa borra su tuit que agitó redes sociales

A las horas de que Paola Espinosa sacó el tuit denostando lo hecho por Hernández y Mendoza, ella misma se encargó de borrarlo y corregir, aunque por todo el contexto, el escándalo continúa.

Ana Guevara tacha de lamentable lo dicho por Paola Espinosa

La directora de la Conade, Ana Guevara explicó a la reportera de Azteca Deportes, Tania Ventimilla, que lo dicho por Paola Espinosa fue lamentable.

“Lamentable. Se respeta la individualidad de cada quien, de sus puntos de vista. Cada quien habla de cómo le fue en el baile. No se esperaba un comentario así, más tratándose de quien es y en un escenario donde pues se sabe lo costoso que es llegar acá. Es lamentable porque es una líder moral de este deporte, de las más destacadas, emblemáticas y no se espera una crítica así, un desdén hacia el resultado de quienes participaron en la prueba. Regresando a la pregunta de origen: fue lamentable”.