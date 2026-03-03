logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

México vs Arizona Diamondbacks: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 3 de marzo, partido de preparación rumbo al Clásico Mundial 2026; marcador online y por internet

La Selección Mexicana de Béisbol comandada por el mánager Benjamín Gil se verá las caras contra Arizona Diamondbacks de la MLB antes de debutar en el Clásico Mundial de Béisbol ante Gran Bretaña. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto.

México vs Arizona Diamondbacks
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Sigue en vivo el resultado entre la Selección Mexicana de Béisbol y los Arizona Diamondbacks de la MLB en compromiso amistoso de cara al debut de la novena de nuestro país en el Clásico Mundial 2026. Los pupilos de Benjamín Gil buscarán afinar los últimos detalles previo a su partido con Gran Bretaña, el cual marcará el inicio de ambas naciones en el certamen internacional.

