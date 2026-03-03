México vs Arizona Diamondbacks: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 3 de marzo, partido de preparación rumbo al Clásico Mundial 2026; marcador online y por internet

Sigue en vivo el resultado entre la Selección Mexicana de Béisbol y los Arizona Diamondbacks de la MLB en compromiso amistoso de cara al debut de la novena de nuestro país en el Clásico Mundial 2026. Los pupilos de Benjamín Gil buscarán afinar los últimos detalles previo a su partido con Gran Bretaña, el cual marcará el inicio de ambas naciones en el certamen internacional.

