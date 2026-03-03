México vs Arizona Diamondbacks; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del juego de exhibición previo al Clásico Mundial del Béisbol 2026, marcador online
La novena mexicana comandada por el mánager Benjamín Gil se verá las caras contra el equipo de la MLB antes de debutar en el Clásico Mundial de Béisbol ante Gran Bretaña.
Sigue en vivo el resultado entre la Selección Mexicana de Béisbol y los Arizona Diamondbacks de la MLB en compromiso amistoso de cara al debut de la novena de nuestro país en el Clásico Mundial 2026. Los pupilos de Benjamín Gil buscarán afinar los últimos detalles previo a su partido con Gran Bretaña, el cual marcará el inicio de ambas naciones en el certamen internacional.
